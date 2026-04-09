Policija prodaje izgubljene stvari: Bicikli, mobiteli, torbe po simboličnoj cijeni

N1 Info
09. tra. 2026. 12:17
U garaži Policijske uprave zagrebačke u Heinzelovoj ulici ove subote održat će se javna prodaja izgubljenih stvari kojima je istekao rok čuvanja.

Prodaja je najavljena za subotu, 11. travnja, s početkom u 8 sati, u sjevernom dijelu garaže na adresi Heinzelova 98, objavljeno je na stranici policije.

Nalazni ured Policijske uprave zagrebačke sukladno odredbama članka 135. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima prima nađene stvari i čuva ih za onoga tko ih je izgubio iz posjeda odnosno za njezina vlasnika.

Predmeti čiji se vlasnici ne pronađu čuvaju se do isteka roka od jedne godine. Oni predmeti koji su u stanju iskoristivosti, nakon isteka roka od jedne godine, idu na javnu prodaju.

Dakle, svi koji ovu subotu navrate u Heinzelovu 98 po simboličnoj će cijeni moći kupiti bicikle, mobitele, torbe, knjige i desetke drugih različitih stvari.

