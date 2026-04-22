Kako koja škola bude pregledana učenici će se vraćati na nastavu. Odlučeno je da se nastava neće odgađati, kaže Stilin.
Jedna od prvih škola koju je pregledao policijski tim s potražnim psom je Gimnazija Andrije Mohorovičića, a kako kaže ravnatelj Henry Ponte utvrđeno je da je škola sigurna i nastava će se nastaviti.
Ponte je za N1 potvrdio kako je dojava zaprimljena oko 7:15 sati, nakon čega je škola evakuirana. Rekao je kako je nakon izvida policija utvrdila da nema opasnosti, te da će se nastava nastaviti održavati nakon 4. školskog sata.
Pregledana je i Prva sušačka hrvatska gimnazija, piše Novi list, u kojoj je također utvrđeno da opasnosti za održavanje nastave nema, a učenici se, dodaje ravnateljica Dina Linić Učur, na nastavu vraćaju nakon drugog sata.
Iako će pregled škola potrajati pročelnica Stilin kaže da o mogućem odgađanju nastave nema govora.
– Kako koja škola bude pregledana učenici će se vraćati na nastavu. Odlučeno je da se nastava neće odgađati. Prema naputku policije učenici moraju biti udaljeni od škole 300 metara. Tako da svi čekaju u okolici škole, ali moraju biti strpljivi. Za sada imamo informacije da su dojave stigle i u školu na Rabu, kao i u Moravicama, a jedino škole na Krku i Malom Lošinju nisu javile da su dobile prijeteću poruku, kaže pročelnica.
U Prirodoslovno-grafičkoj školi još uvijek čekaju dolazak policijskog tima s potražnim psom, a učenici, navodi ravnatelj Radenko Bradić, čekaju na igralištu.
– Postupamo prema naputku policije. Jedan policijski djelatnik osigurava ulaz u školu i čekamo dolazak tima, ističe Bradić.
Iako riječke osnovne škole nisu dobile prijeteće poruke prema informacijama iz Grada Rijeke evakuirana je OŠ Dolac, a razlog je što dijeli zgradu sa Srednjom talijanskom školom koja je dobila prijetnju o postavljenom eksplozivnom sredstvu.
