U 2024. godini na području Policijske uprave krapinsko-zagorske i Policijske uprave zagrebačke, u poslovnicama sportskih kladionica, počinjeno je nekoliko kaznenih djela razbojništva.
Na fotografijama su osobe za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenim kaznenim djelima, objavila je policija.
Opis osoba
Prvi muškarac: visok oko 170-175 cm, jače tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, narančaste kratke hlače i sandale.
Drugi muškarac: visok oko 180-185 cm, jače tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u plavu Adidas majicu kratkih rukava, sive kratke hlače i crne tenisice.
Treći muškarac: visok oko 170-175 cm, srednje tjelesne građe, tamne kraće kose, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, tamnije kratke hlače i bijele tenisice.
Molimo građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobama s fotografija, o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192, osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: [email protected].
