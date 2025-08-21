Oglas

Molba građanima

FOTO / Policija traži ove muškarce: Prepoznajete li ih?

author
N1 Info
|
21. kol. 2025. 12:01
Policija
PU krapinsko-zagorska

U 2024. godini na području Policijske uprave krapinsko-zagorske i Policijske uprave zagrebačke, u poslovnicama sportskih kladionica, počinjeno je nekoliko kaznenih djela razbojništva.

Na fotografijama su osobe za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenim kaznenim djelima, objavila je policija.

Opis osoba

Prvi muškarac: visok oko 170-175 cm, jače tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, narančaste kratke hlače i sandale.

Drugi muškarac: visok oko 180-185 cm, jače tjelesne građe, obrijane glave, odjeven u plavu Adidas majicu kratkih rukava, sive kratke hlače i crne tenisice.

Policija
PU krapinsko-zagorska

Treći muškarac: visok oko 170-175 cm, srednje tjelesne građe, tamne kraće kose, odjeven u bijelu majicu kratkih rukava, tamnije kratke hlače i bijele tenisice.

Molimo građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobama s fotografija, o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192, osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: [email protected].

policija

