Apel građanima

FOTO / Policija traži ovog muškarca. Prepozajete li ga?

N1 Info
18. kol. 2025. 09:03
PU karlovačka

Policija zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe na području Karlovca traga za nepoznatom muškom osobom.

Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

PU karlovačka

Pozivamo građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografija, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected], napisali su.

policija

