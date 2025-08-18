Policija zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe na području Karlovca traga za nepoznatom muškom osobom.
Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.
Pozivamo građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografija, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected], napisali su.
