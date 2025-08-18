Česi izbjegavaju Hrvatsku, prvi put u povijesti ova destinacija je popularnija za odmor

"Za mnoge Čehe jednostavnije je otputovati u Poljsku - riječ je o zemlji u kojoj nema gotovo nikakve jezične barijere. Cijene su pristupačne, a u nekim slučajevima i povoljnije nego u Hrvatskoj", izjavio je Jan Papež, potpredsjednik Udruženja čeških turističkih agencija, prenosi Fenix Magazin.