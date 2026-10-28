Policija upala dobrovoljnim zagrebačkim vatrogascima: Nekoliko osoba privedeno

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zbog sumnje u nezakonitosti u nabavi kombija policija je uhitila trojicu osumnjičenih iz Vatrogasne zajednice Grada Zagreb te zaposlenika auto kuće od koje su vozila nabavljana, doznaje se iz izvora bliskih istrazi.

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Neslužbeno, istražitelji rasvjetljavaju tzv. rascjepkanu nabavu kombi vozila iz 2021. i 2022. godine.

Na meti istražitelja su, kako se doznaje, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba Srećko Bahlen, zamjenik vatrogasnog zapovjednika Drago Ruga te bivši član upravnog odbora vatrogasne zajednice Krešimir Kompresak, aktualni predsjednik vijeća gradske četvrti Podsljeme.

Na čelu Vijeća gradske četvrti Podsljeme Kompesak je od prošlog lipnja, a izabran je na nezavisnoj listi Marije Selak Raspudić.

U vrijeme kada su se navodne nezakonitosti dogodile Bahlen je bio predsjednik upravnog odbora vatrogasne zajednice, a Ruga zamjenik zapovjednika za dobrovoljno vatrogastvo.

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba krovna je organizacija koja koordinira, povezuje i unapređuje rad Javne vatrogasne postrojbe i više od pedeset dobrovoljnih vatrogasnih društava u glavnom gradu.

Njezine ključne zadaće obuhvaćaju operativno upravljanje protupožarnom zaštitom, provođenje stručne edukacije te kontinuirano osposobljavanje vatrogasnih kadrova. Uz to, zajednica je zadužena za planiranje i provođenje nabave moderne opreme i specijalnih vozila.