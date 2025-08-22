Oglas

Budite na oprezu

Policija za vikend najavila veliku akciju diljem cijele Hrvatske

author
N1 Info
|
22. kol. 2025. 12:35
18.04.2025., Zagreb - Nakon jucerasnje nesrece u kojoj je na Trgu bana Jelacica lakse ozlijedjeno dijete, policija od jutra intenzivno kontrolira dostavna vozila u pjesackoj zoni. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Policija je za ovaj vikend u cijeloj zemlji najavila akciju koja ima za cilj povećanja sigurnosti na cestama i prevencije prometnih nesreća.

Tako će poduzimati pojačane aktivnosti usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća, tzv. "četiri glavne ubojice u prometu".

Policijski službenici će od petka 22. kolovoza do nedjelje 24.kolovoza, provoditi pojačani nadzor, a fokus će biti na: 

  • nepridržavanju ograničenja brzine
  • vožnji pod utjecajem alkohola, droga i lijekova
  • nekorištenju sigurnosnog pojasa
  • nepropisnom korištenju mobitela tijekom vožnje

​Uz navedeno, policija će sankcionirati i druge prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa. 

