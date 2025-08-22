Policija za vikend najavila veliku akciju diljem cijele Hrvatske

Policija je za ovaj vikend u cijeloj zemlji najavila akciju koja ima za cilj povećanja sigurnosti na cestama i prevencije prometnih nesreća.
Oglas
Tako će poduzimati pojačane aktivnosti usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća, tzv. "četiri glavne ubojice u prometu".
Policijski službenici će od petka 22. kolovoza do nedjelje 24.kolovoza, provoditi pojačani nadzor, a fokus će biti na:
- nepridržavanju ograničenja brzine
- vožnji pod utjecajem alkohola, droga i lijekova
- nekorištenju sigurnosnog pojasa
- nepropisnom korištenju mobitela tijekom vožnje
Uz navedeno, policija će sankcionirati i druge prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas