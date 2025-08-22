Policija za vikend najavila veliku akciju diljem cijele Hrvatske

Patrik Macek/PIXSELL

Policija je za ovaj vikend u cijeloj zemlji najavila akciju koja ima za cilj povećanja sigurnosti na cestama i prevencije prometnih nesreća.

Tako će poduzimati pojačane aktivnosti usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja koji su najčešći uzroci prometnih nesreća, tzv. "četiri glavne ubojice u prometu".

Policijski službenici će od petka 22. kolovoza do nedjelje 24.kolovoza, provoditi pojačani nadzor, a fokus će biti na:

nepridržavanju ograničenja brzine

vožnji pod utjecajem alkohola, droga i lijekova

nekorištenju sigurnosnog pojasa

nepropisnom korištenju mobitela tijekom vožnje

​Uz navedeno, policija će sankcionirati i druge prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.