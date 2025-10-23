"ideološki proces"
Polović o prijetećem grafitu Pavičiću: To više nisu izolirani incidenti. Identificira se mete
Saborska zastupnica Sandra Krpan (Klub SDP-a) kazala je u četvrtak u Saboru da je zgrožena suspenzijom troje studenata s Filozofskog fakulteta u Zagrebu zbog prosvjeda protiv školarina, pozvavši dekana Domagoja Tončinića da povuče tu odluku.
Poruka da "šute i trpe"
"Mi u Klubu SDP-a podržavamo te studente, podržavamo njihovu hrabrost, njihovu društvenu odgovornost i solidarnost. Pozivamo dekana Filozofskog fakulteta da povuče odluku o suspenziji i sjedne sa studentima za isti stol", kazala je Krpan u slobodnom iznošenju stajališta.
"Umjesto da ih se pohvali i ohrabri, njih se nepotrebno kažnjava, umjesto dijaloga slijedi suspenzija, umjesto razgovora, zabrana školovanja”, dodala je Krpan , upitavši kakva se time poruka šalje mladima.
"Da šute i trpe, da ne postavljaju pitanja, da jasno i glasno ne izražavaju svoj stav, da budu kuš jer će, ako dignu glas, završiti izvan učionice?”, rekla je zastupnica.
O grafitu na zgradi Jurice Pavičića
Odlukom dekana, prema pisanju medija, troje studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu dobilo je privremenu zabranu polaganja ispita, predaje seminarskog rada i pristup drugim oblicima nastave dok stegovni sud ne donese svoju presudu jer su na prosvjedu u rujnu stvarali buku i prekinuli sjednicu fakultetskog vijeća.
Draženka Polović (Klub Možemo!) osudila je prijetnje upućene novinaru i književniku Jurici Pavičiću, "grafite mržnje i javnog linča” na fasadi kuće u Splitu.
"Riječ je o nastavku niza napada na pisce, umjetnike i novinare(...) to više nisu izolirani incidenti i spontana agresija ljutine ološa, već obrazac i strategija koja ne napada jednog čovjeka, već slobodu izražavanja, misli i pravo da svatko u ovoj zemlji govori, piše i stvara bez straha”, ustvrdila je.
To je, dodala je, "ideološki konstruiran proces koji najprije identificira mete, one koji misle autonomno ili raskrinkavaju mitove, a potom stvara atmosferu koja normalizira verbalno i fizičko zastrašivanje”.
Polović: Napadi na nezavisnu kulturu i provokativne programe dio koordiniranog djelovanja
Ocijenila je da su napadi na nezavisnu kulturu i provokativne programe dio koordiniranog djelovanja čiji je cilj da se javni prostor očisti od kritika i različitosti. "To je realizacija domovinskog duha najavljenog početkom ovog mandata", rekla je.
Polović je također prozvala institucije države zbog šutnje, zaključivši da je šutnja odobravanje i suučesništvo.
Zdravka Bušić (Klub HDZ-a) osvrnula se na preimenovanje ulica u Zagrebu, Ulice Vladimira Arka, Ulice Filipa Lukasa, Ulice Antuna Bonifačića i Ulice Ivana Šarića.
"Naglasak je bio stavljen na određivanje do koje mjere su oni bili povezani s ustaškim režimom NDH, a ostajalo je po strani nastojanje da se da ocjena njihova cjelokupnog djelovanja”, kazala je.
Istaknula je da su svi, osim Arka, djelovali kao hrvatski politički emigranti na Zapadu, te da su njihova stremljenja prije i nakon Drugog svjetskog rata bila uglavnom usmjerena na obranu hrvatskih interesa, očuvanje samobitnosti hrvatskog naroda i stvaranje samostalne hrvatske države.
"Vidimo isti modus operandi kao kod ideoloških sljednika jugoslavenskih komunista, radikalno lijeve grupacije koja se zove Možemo!. Oni vrše memoricid i kulturocid”, rekla je Bušić.
