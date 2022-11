Pomilovanje Perkovića i Mustača prekinulo bi medeni mjesec Milanovića i desnice

Podijeli:







Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić gostovao je u Novom danu N1 televizije. Osvrnuo se početak suđenja četvorici hrvatskih pilota za navodne zločine na Petrovačkoj cesti, koje je počelo u srijedu u Beogradu. Komentirao je i novu tužbu koju je mađarski Mol dignuo protiv Hrvatske. U srijedu je podsjetimo, objavljeno da Mol tuži Hrvatsku zbog podizanja naknade za ugljikovodike u razdoblju od 2011. do 2015., za što mađarska kompanija tvrdi da je bilo neopravdano.

U Srbiji je počelo suđenje četvorici hrvatskih pilota zbog navodnih ratnih zločina na Petrovačkoj cesti. Sudac Turudić kaže kako je izvijesno da neće biti odbijena odluka o suđenju u odsutnosti. “Izvanraspravno vijeće će donijeti odluku da im se sudi u odustnosti, naravno opet krše zakon. Naše pilote nisu pozvali. Glavna rasprava će biti 26. 12.” govori Turudić i dodaje kako nije iznenađenje ništa što se događa.

“Oni će biti proglašeni krivima i osuđeni u Srbiji. Ne možemo reći da ta presuda neće izazvati nikakve posljedice. U krajnjem slučaju, ti ljudi neće moći ići u Srbiju ni u BiH. A odluka Interpola nije automatska… Situacija nije povoljna”, smatra sudac. On kaže i kako ne vidi što je Vlada mogla učiniti, a o tvrdnjama Vlade da će zaštititi pilote kaže da se može spriječiti raspisivanje međunarodne tjeralice, ali da je predaleko govoriti o uvjetovanju zaključenja poglavlja o pravosuđu i ulasku Srbije u EU.

Situacija u Ini

“Ništetnost je postao opći pojam, lijek za sve naše probleme. Nakon što proglasimo ništetnim taj ugovor, poteći će med i mlijeko. Neće. Valjda znate što je arbitraža. Mi smo pristali na arbitražu. Sigurno postoji međunarodni mehanizam koji sprečava nepoštivanje arbitraže od strane države ugovaratelja”, objašnjava Turudić. Dodaje kako je postojala volja u DORH-u da se krene u utvrđivanje ništetnosti, ali da je Milanovićeva vlada krenula drugim putem. “Oni su podnijeli arbitražnu tužbu i ta arbitraža je donedavno trajala”, objašnjava.

MOl je najavio da pokreće još jednu arbitražu, a Turudić kaže kako Mol smatra da ima argumente za to. “Mislim da se to zove rudarska renta. Naša Vlada je povisila taj iznos, a visina te rente je još uvijek manja nego u Mađarskoj. Znakovit je tajming, vidjet ćemo štro će reći arbitražni sud”, govori.

“Mol je u bitno povoljnijoj poziciji, pogotovo nakon ove arbitražne odluke. Vlada radi što misli da treba raditi. Ne bih se upuštao u ocjene treba li tako ili ne, ali inicijativa da se taj ugovor proglasi ništetnim je vrlo slabo izgledna da će uspjeti”, govori.

Turudić kaže kako je DORH samostalno i neovisno pravosudno tijelo i da mu nitko ne može naređivati što da radi u konkrentom predmetu. Isto vrijedi i za sudove, kaže.

Postupak može pokrenuti samo DORH, govori on i podsjeća da je ugovor sklopljen 2009. godine. “Taj model upravljanja ni danas nitko ne bi problematizirao da nije bilo recentnih istraga. Druga strana neće pristati na izmjenu jer njima to odgovara, jako im je povoljan”, kaže i dodaje kako je siguran da bi se mađarska strana zaštitila pred međunarodnim arbitražnim tijelima.

Zapanjujuće mu je da arbitražni sud nije našao vezu između međudioničarskog ugovora i koruptivnih radnji Ive Sanadera.

“Da nije bilo odluke Ustavnog suda, mi bi dobili arbitražu koju je pokrenula Milanovićeva vlada. To je moj osobni stav, znam puno ljudi koji ga dijele. … Potpuni sam pesimist, mislim da nemamo nikakvih izgleda. Ova inicijativa o ništetnosti je posve promašena i kasni osam ili devet godina. Svako je zastupa iz svojih razloga. Oporba, ako slušamo predsjednika SDP-a, je imala devet godina, oni su odlučivali kad je taj ugovor donesen. Što se tiče predsjednika Vrhovnog suda, on ne može znati kako će Trgovački sud riješiti taj predmet. Njegovo mišljenje ima snagu, ali nikoga ne obvezuje. Mislim da možemo nešto napraviti u izravnim pregovorima s mađarskom stranom, ništa drugo”, kaže.

Pomilovanje Perkovića i Mustača

“Vama sam rekao prije nekoliko mjeseci da predsjednik neće pomilovati Perkovića i Mustača, da bi tim pomilovanjem prekinuo medeni mjesec s krajnjom desnicom. Kad god je morao birati između svog interesa i nekog principa, uvijek je birao svoj interes. Sjetite se odlaska u NATO”, kaže Turudić govoreći o mogućnosti da predsjednik pomiluje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

“Opet krši Ustav, kao što to uredno radi. Tamo stoji da ima pravo na pomilovanja. Ako predsjednik krši Ustav, to je njegov problem”, kaže o Milanovićevim izjavama da neće nikoga pomilovati jer smatra da je to zastario insitut. “Onda ćemo iz Ustava izbaciti institut pomilovanja koji ima većina europskih zemalja i koji ima svoju svrhu. To je pitanje ravnopravnosti pred zakonom, ne znam koji su to ljudi, ali siguran sam da postoje. Iza odluke o pomilovanju su duboko politički razlozi”, kaže Turudić dodajući da se radilo o pokušajima rehabilitacije UDBA-e. Govori da postoje ljudi koji smatraju da su politička ubojstva emigranata bila u redu.

“Situacija nije crno-bijela nego siva. Ulice se ne smiju zvati po ustaškim zločincima, ali smatram da je i UDBA radila zločine prije 90-ih godina”, zaključio je Turudić.

