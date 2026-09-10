VANJSKOPOLITIČKA ANALITIČARKA
Mirjana Rakić za N1: Ovo je van pameti. Srbiji treba prekinuti dotok novca
Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić oštro je za N1 komentirala pokop Ratka Mladića u Beogradu i reakciju Europske unije.
Smatra da bi Bruxelles, želi li poslati ozbiljnu poruku vlastima Aleksandra Vučića, trebao posegnuti za onim na što je svaka vlast osjetljiva – novcem. "Kad taj dotok novca, a to su milijarde koje su dolazile iz Europske unije, jedanput prerežete, onda postanete ozbiljni", poručila je.
Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić ocijenila je u Novom danu s Ninom Kljenak da je način na koji je u Srbiji pokopan Ratko Mladić pokazao ne samo odnos vlasti prema ratnom zločincu osuđenom za genocid nego i slabost reakcije Europske unije prema Aleksandru Vučiću.
"Predsjednik Vučić nikad nije rekao da ne želi u Europsku uniju. To je ta njegova karta za izvlačenje novca", rekla je Rakić.
Još problematičnijim smatra to što mu, kako kaže, europski vrh i dalje vjeruje. "Čelništvo Europske unije pokazalo je upravo na ovom primjeru pokopa Ratka Mladića da je to samo jedan u nizu njihovih 'nečinjenja'", rekla je.
Očekivala je, kaže, puno snažniju reakciju predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i Europskog vijeća. Umjesto toga, prvu je reakciju usporedila s priopćenjem kakvo bi se izdalo "kao da je kiša negdje jače pala pa moramo izdvojiti dodatna sredstva da pomognemo poljoprivrednicima".
"Normalna zemlja i društvo imaju standarde i vrijednosti"
Rakić je bila posebno oštra prema onome što se događalo tijekom Mladićeva pokopa.
"To što se događalo bilo je prestrašno gledati, da vi u današnje vrijeme pokop jednog ratnog zločinca, čovjeka koji je osuđen za genocid, slavite. Mislim, to je van pameti. Van pameti u svakom normalnom društvu, u svakoj normalnoj zemlji, a pogotovo u Europskoj uniji koja ima određene standarde, barem na papiru, i ima određene vrijednosti", dodala je.
Upravo je europske vrijednosti dovela u pitanje.
"Postoji li neko jedinstvo unutar Europske unije ili unutar Europske unije djeluje svaka od zemalja članica na svoju ruku?"
Rakić smatra da kriteriji koji su vrijedili tijekom hrvatskog pristupanja EU-u danas očito nisu jednako primijenjeni na Srbiju.
"Ono što smo mi, Hrvatska, prošli da bismo postali članica Europske unije, meni se čini da se na slučaju Srbije potpuno zaboravilo. Mi smo imali jedan dugi, dugi, dugi put gdje nas je preispitivalo, ono što bi se reklo, svaki centimetar na tom putu."
"Poruka je da se apsolutno ništa neće promijeniti"
Kao posebno znakovit primjer odnosa pojedinih država EU-a prema Srbiji Rakić je izdvojila susret francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i Aleksandra Vučića.
"Macron je jučer primio Vučića u Parizu sa smiješkom, grlili su se. Mislim, Francuska je jedna od temeljnih država Europske unije. Što to znači? Koja je poruka toga sastanka?"
Na pitanje kako ona iščitava tu poruku, odgovorila je:
"Poruka je da se apsolutno ništa neće promijeniti."
Razloge vidi prije svega u nacionalnim gospodarskim i geopolitičkim interesima. Francuska će, smatra Rakić, zbog vlastitih gospodarskih interesa, geopolitičkog položaja Srbije i njezinih veza s Rusijom nastaviti održavati dobre odnose s Beogradom.
"Treba prekinuti dotok novca. Na novac su svi osjetljivi"
Na pitanje što bi Europska unija konkretno trebala napraviti Rakić je odgovorila bez okolišanja.
"Trebalo bi jednostavno prekinuti davanje dotoka novca. Dotok novca. Na novcu su svi osjetljivi. Pa tako i Srbija", rekla je.
Podsjetila je na velike iznose europskog novca koji su godinama pristizali Srbiji.
"Kad taj dotok novca, to su milijarde koje su dolazile iz Europske unije, jedanput prerežete, onda postanete ozbiljni."
Posebno snažan učinak takva bi odluka, smatra, imala pred izbore koje je Vučić najavio. Ipak, ne vjeruje da će se takav scenarij dogoditi.
"Ne", odgovorila je na pitanje smatra li ga izglednim.
Razlog vidi u nesposobnosti članica da se dogovore što Europska unija danas zapravo želi biti.
"Je li to samo ekonomski interes? Dakle, svaka zemlja pojedinačno gleda svoj interes. Ili je to stvarno nešto što u statutu postoji zacrtano? Dakle, vrijednosti prije svega, preko kojih se ne može prekoračiti, i međunarodno pravo."
"Doći će do mahanja prstom"
Rakić ne očekuje da će reakcija Bruxellesa otići puno dalje od političke osude.
"Doći će do mahanja prstom", rekla je.
Očekuje da će Europski parlament reagirati rezolucijom, ali smatra da je ključno što će napraviti Europska komisija i države članice. Posebno će, kaže, pratiti nastup Ursule von der Leyen pred Europskim parlamentom.
"Zanima me što će reći o Srbiji. Ako će", dodala je.
Rakić je izrazito kritična prema sadašnjem europskom vodstvu.
"Ova sadašnja garnitura lidera unutar Europske unije jednostavno nije sposobna razlučiti bitno od nebitnog. To je apsolutno vidljivo na svakom potezu."
O usporedbama s Praljkom: "Ne bih davala nikakve paralele"
Komentirala je i izjave Ane Brnabić, koja je nakon reakcija iz Hrvatske spominjala Slobodana Praljka i minutu šutnje u Hrvatskom saboru. Rakić odbacuje takve usporedbe.
"Ja ne bih uopće davala tu nikakve paralele. Jer to što se dogodilo u Beogradu apsolutno prelazi i zdrav razum i bilo kakvo ponašanje u međunarodnim odnosima", rekla je.
Smatra nezamislivim da država na takav način isprati osobu osuđenu pred međunarodnim sudom za ratne zločine i genocid. Osvrnula se i na Vučićevu tvrdnju da ne može zabraniti građanima da se okupljaju.
"Ma što to znači?" upitala je. Posebno je komentirala i sudjelovanje patrijarha Porfirija.
"Porfirije, koji mu drži opijelo, pa to je bilo prestrašno. Sve je skupa okrenuto na glavu i to je zapravo jedna vrlo, vrlo opasna situacija."
"Opasna situacija za zemlje u okruženju"
Rakić smatra da događaji u Srbiji nisu samo unutarnje pitanje te zemlje.
"Opasna je dalje za zemlje koje su u okruženju", rekla je.
U tom kontekstu spomenula je Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju te otvorila pitanje ima li Bruxelles uopće jasnu strategiju za buduće proširenje na Zapadni Balkan.
"Ima li netko ideju u Bruxellesu na koji način će se rješavati pristup balkanskih zemalja u novo članstvo?"
Na vlastito pitanje odgovorila je: "Ja mislim vrlo teško." Podsjetila je i na primjer Sjeverne Makedonije, koja je zbog europske perspektive pristala čak i na promjenu imena države.
"I što se dogodilo? Europska unija je tu bila neodlučna", rekla je.
Hoće li von der Leyen nakon Mladića ipak otići Vučiću?
Jedno od pitanja koje se sada otvara jest i planirani posjet Ursule von der Leyen Beogradu. Rakić smatra da bi pritisak mogao dovesti do otkazivanja posjeta, ali ne isključuje ni potpuno suprotan scenarij.
"Možda hoće, ako je veliki pritisak. A možda neće, pod izgovorom da evo ona sad ide utjecati na Vučića da on promijeni svoju politiku."
Potom je vrlo rezolutno dodala:
"Ursula von der Leyen ne može utjecati na nikoga."
AfD: "Ovo je jedan opasan korak. Jako opasan"
U drugom dijelu razgovora Rakić se osvrnula na jačanje AfD-a u Njemačkoj. Kaže da rezultat nije mogao biti iznenađenje, a najmanje za njemačkog kancelara.
"Ovo je jedan opasan korak. Jako opasan korak", rekla je.
Posebno je izdvojila visoku izlaznost i velik udio glasova koji je AfD osvojio. Prema njezinoj analizi, birači su vrlo dobro znali za što glasaju.
"Nema tu skrivenih stvari. Tako da ljudi koji su izlazili na izbore su znali za što glasaju. Tu nije bilo prikrivenih ideja."
Među politikama koje je istaknula su migracije, odnos s Rusijom i cijene energenata.
"Velike stranke su se uljuljkale"
Rakić rast AfD-a, Marine Le Pen i sličnih političkih opcija ne promatra kao niz nepovezanih nacionalnih slučajeva. Problem je, smatra, što mainstream stranke upravo tako reagiraju.
"Ja mislim da ne. Da oni gledaju svaku stranku ponaosob kao na jedinstven slučaj. To se nas ne tiče. Kod nas je moguće nešto drugačije. Nije moguće."
Kao primjere navodi Njemačku i Francusku, ali i politička kretanja u Italiji, Španjolskoj i Portugalu.
"Sve te velike stranke su se na neki način uljuljkale kroz sve ovo vrijeme."
Nazvala ih je "okoštalim sustavima" u kojima nema dovoljno novih ljudi i novih ideja: "Te stranke sa svojim čelnicima, ja sumnjam da mogu doći u kratko vrijeme do nekog rješenja takvog da se one iz temelja promijene. A pogotovo prema biračima."
"Trump je apsolutno okrenuo cijeli svijet naglavačke"
Promjene u Europi Rakić povezuje i s povratkom Donalda Trumpa u središte globalne politike.
"Trump je apsolutno okrenuo cijeli svijet naglavačke. Sve je moguće od danas na sutra", rekla je.
Istaknula je i njegovu političku podršku njemačkoj desnici te ocijenila da današnje krajnje desne opcije ne djeluju na isti način kao ekstremna desnica prije osam desetljeća.
"Današnja krajnja desnica nije krajnja desnica od prije 80 godina. Oni su mnoge stvari naučili."
Istodobno je kritizirala političare koji se pozivaju na demokratske vrijednosti.
"Za razliku od ovih koji cijelo vrijeme propagiraju demokraciju i vrijednosti. A što ste učinili za to? Što ste učinili za to da bi se to stvarno održalo?"
"Europska unija ne postoji. Osim što ima posljedice"
Govoreći o ratovima, odnosu prema Rusiji i ulozi Washingtona, Rakić je iznijela još jednu vrlo oštru ocjenu položaja Europe. Smatra da će se s Moskvom prije ili poslije morati razgovarati.
"Morat ćete jednog dana. I što prije razgovaraš, to je bolje", rekla je.
No postavlja pitanje tko danas uopće govori u ime Europe.
"Glavnu riječ vode Amerikanci koji prenose onda to Zelenskom što se razgovaralo s Trumpom. Europska unija ne postoji. Osim što ima posljedice", rekla je.
Podsjetila je i na poznatu Kissingerovu opasku o tome koji broj treba nazvati želi li se razgovarati s Europom.
"Nema više na europskoj razini političara koji bi svojim imenom stajali iza nečega", smatra Rakić.
Migracije: "Ti ljudi nam trebaju, pitanje je ilegalnog ulaska"
Rakić je upozorila i da se pitanje migracija ne može svesti samo na protjerivanje stranaca. Podsjetila je na činjenicu da europskim gospodarstvima nedostaje radnika.
"Oni nama trebaju", rekla je govoreći o stranim radnicima u Njemačkoj.
Isto vrijedi, kaže, za Španjolsku. "Nama radnici trebaju. Pitanje je jedino ilegalnog ulaska. On se mora kontrolirati. Pitanje je kriminala koje mi moramo rješavati. Apsolutno."
No upozorava da nije moguće jednostavno ukloniti stranu radnu snagu iz europskih gospodarstava.
"Jer ne možete jednostavno isprazniti zemlju. Ovo što ste vi rekli, oni ne žele to raditi. Pa tko će raditi?"
Pred kraj razgovora Rakić se ponovno vratila Aleksandru Vučiću i koncentraciji političke moći u Srbiji.
"Vučić je predsjednik Srbije koji zapravo po Ustavu nema te ovlasti koje je on preuzeo", rekla je.
Zatim je nabrojila: "Kad se govori o ekonomiji, nema ministra ekonomije. Govori Vučić. Kad se govori o energetici, nema ministra energetike. Govori Vučić. Kad je bilo što što je vezano uz Vladu, govori Vučić."
Zbog toga smatra logičnim scenarij u kojem bi Vučić nakon izbora mogao preuzeti mjesto premijera.
"Ako njegova stranka pobijedi, on će biti premijer. Napokon da i službeno ima to što je sve ove godine radio."
U razgovoru je potom povučena paralela s modelom Vladimira Putina i Dmitrija Medvedeva.
"Svi scenariji su negdje već ispisani", zaključila je Rakić.
Nakon pokopa Mladića sumnja i u regularnost izbora
Rakić je na kraju otvorila još jedno pitanje – koliko se može vjerovati izbornom procesu u Srbiji.
"Nakon ovoga pokopa Mladića, ja dvojim u mnoge stvari. Prije svega, da li se prenose točno sve činjenice?" rekla je.
Posebno je upozorila na manje sredine, daleko od pozornosti koja je uglavnom usmjerena na Beograd.
"U manjim sredinama, na koji način će se glasati, na koji način će se odlučivati, što je važno u tim sredinama, što nije, nama je to apsolutno nepoznanica."
Na pitanje koliko će izbori biti regularni odgovorila je protupitanjima:
"Tko će kontrolirati? I hoće li se ta kontrola prihvatiti na kraju?"
Prvi sljedeći test za Europsku uniju, smatra, bit će govor Ursule von der Leyen pred Europskim parlamentom.
"Da čujemo što će ona reći o svemu", zaključila je Rakić.
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