Poremećaji u željezničkom prometu na dionicama od Dugog Sela do Križevaca i Novske

Hina
27. kol. 2025. 14:16
11.08.2022., Zagereb - Ilustracija na temu: Hrvatska ce iz proracuna morati isplatiti najmanje 120 milijuna kuna za dovrsetak pruge Dugo Selo - Krizevci jer projekt nece biti dovrsen u roku dogovorenom s Europskom komisijom. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Zbog radova na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, željeznička pruga će od 29. kolovoza u 8,10 sati do 1. rujna u 4,00 sata biti zatvorena za promet između kolodvora Sesvete i Dugo Selo, Dugo Selo i Vrbovec te Dugo Selo i Ivanić Grad, priopćili su u srijedu iz HŽ Infrastrukture.

U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan na relacijama od Glavnog kolodvora Zagreb do Koprivnice, Savskoga Marofa i Novoselca.

Očekuju se kašnjenja

Gradsko-prigradski vlakovi od 29. do 31. kolovoza vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi. Također, u tom razdoblju putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza.

Iz HŽ Infrastrukture ističu kako se zbog posebne organizacije prometa očekuju kašnjenja zbog kojih se unaprijed ispričavaju putnicima. 

Po završetku projekata, vrijednog 200 milijuna eura sufinanciranog iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do Križevaca postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Puštanje u promet oba kolosijeka na ovoj dionici očekuje se do kraja godine, a završetak svih radova u 2026.

Dugo Selo HŽ infrstruktura Križevci hrvatske željeznice vlakovi

