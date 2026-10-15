PRAZNI STANOVI U ZAGREBU
Tomašević: Veći porez na nekretnine je apsolutno nužan
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da je povećanje poreza na nekretnine s pet na osam eura po četvornom metru godišnje "apsolutno nužno" kako bi se dio od oko 55.000 praznih stanova u Zagrebu stavio u funkciju stanovanja.
Tomašević je na konferenciji za novinare u stanci sjednice Gradske skupštine rekao da je Zagreb jedan od najgorih gradova u EU po broju praznih stanova te da bi njihovo uključivanje u dugoročni najam utjecalo na cijene najamnina, koje kontinuirano rastu.
"Nije normalna situacija da je čak 55.000 stanova u gradu Zagrebu prazno”, rekao je Tomašević, dodajući da privatni sektor u posljednjih deset godina u prosjeku izgradi oko 3000 stanova godišnje.
Za stan od 50 četvornih metara godišnji porez povećao bi se s 250 na 400 eura, naveo je gradonačelnik, ističući da se iznajmljivanjem putem platformi za kratkoročni najam taj iznos može ostvariti u tri noći.
Povećanje poreza donijelo bi gradskom proračunu dodatnih šest milijuna eura, što, prema Tomaševićevim riječima, nije dovoljno ni za izgradnju jednog dječjeg vrtića. Ukupni prihodi od poreza na nekretnine u idućoj se godini procjenjuju na 16 do 17 milijuna eura, što je, kako je kazao, 100 puta manje nego od poreza na dohodak.
Tomašević: Nevjerojatne su kritike oporbe
"Očito radi jednog postotka sigurno ne radimo ovo, nego radimo radi stambene politike i radi pravednosti”, poručio je, odbacujući oporbene kritike da je riječ o "haraču da bi zaradili". Kritike oporbe ocijenio je "nevjerojatnim".
Tomašević je odbacio i tvrdnje oporbe da povećanje poreza dovodi u pitanje privatno vlasništvo, "da se radi o feudalizmu", navodeći da porez na nekretnine postoji u većini država Europske unije te da su njegovu uvođenju i maksimalnoj visini pravni okvir postavili Vlada i Hrvatski sabor.
"Stvari koje smo danas čuli, a čuo sam da su ponovljene i na konferenciji za medije od, recimo, zastupnika Drito, mislim da su oni baš najviše pretjerali danas u tome", rekao je Tomašević.
"To znači da je feudalizam u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Portugalu, Austriji, svugdje je ono feudalizam", dodao je.
Porez ne plaćaju svi vlasnici nekretnina
Ponovio je da porez ne plaćaju vlasnici koji žive u svojim nekretninama ni oni koji ih dugoročno iznajmljuju, ustvrdivši da je mjera usmjerena na vlasnike koji nekretnine drže praznima.
Na novinarsko pitanje postoji li mogućnost da smanji porez na dohodak, gradonačelnik je rekao da je porezno opterećenje porezom u Zagrebu trenutačno najmanje u posljednjih 30 godina.
"Smanjili smo sve što smo mogli", istaknuo je Tomašević. Grad zbog poreznih promjena ostaje bez 85 milijuna eura Dodao je da će Grad zbog poreznih promjena kojima se ukida porez na dohodak na mirovine do 5000 eura iduće godine izgubiti 85 milijuna eura.
Podržao je rast mirovina i njihovo porezno rasterećenje, ali je doveo u pitanje prag od 5000 eura.
"Netko tko ima 4500 eura mirovinu neće plaćati porez na dohodak, a netko tko zarađuje 2000 eura kao plaću, hoće", rekao je Tomašević.
SDP-ovac: Oporba odlučila stati na stranu mešetara nekretnina umjesto na stranu građana
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine, SDP-ov Matej Mišić, najavio je da će Klub gradskih zastupnika SDP-a podržati povećanje poreza na nekretnine.
Rekao je da su tri oporbena kluba – HDZ-DP-HSU, Drito i Zagrepčanke – zatražila povlačenje te točke s dnevnog reda, uz obrazloženje da se radi o dodatnom poreznom opterećenju građana.
"Oporba je izabrala stati na stranu krupnog kapitala, mešetara nekretnina umjesto na stranu građana", ustvrdio je.
Razgovori između uprave ZET-a i sindikata će se nastaviti
Komentirajući odluku radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) da većinom glasova odbiju prijedlog kolektivnog ugovora, gradonačelnik Tomašević rekao je da se pregovori nastavljaju te da se o njima neće pregovarati preko medija.
"Upravi je poslan poziv na sastanak i Uprava će se očitovati na taj javni poziv koji je danas došao od sindikata. Razgovori između Uprave i sindikata će se nastaviti", poručio je.
Arbitraža odredila minimalan broj radnika tijekom štrajka
Potvrdio je također da je arbitraža o minimalnim uslugama tijekom štrajka završena i u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu. Prema njegovim riječima, arbitražno vijeće odredilo je da tijekom štrajka mora raditi približno četvrtina zaposlenih, što je manje od zahtjeva uprave, a više od zahtjeva sindikata.
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Mišić rekao je također kako očekuje da Uprava i sindikati sjednu za stol. Nada se da će Uprava prihvatiti poziv i da će se razgovori nastaviti.
Istaknuo je kako je SDP-u neprihvatljivo da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor već gotovo šest mjeseci.
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