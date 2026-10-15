Tomašević: Veći porez na nekretnine je apsolutno nužan

Povećanje poreza donijelo bi gradskom proračunu dodatnih šest milijuna eura, što, prema Tomaševićevim riječima, nije dovoljno ni za izgradnju jednog dječjeg vrtića. Ukupni prihodi od poreza na nekretnine u idućoj se godini procjenjuju na 16 do 17 milijuna eura, što je, kako je kazao, 100 puta manje nego od poreza na dohodak.