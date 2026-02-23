"Posljednji lovac na naciste": Ako danas ne zaustave Thompsona... Tko zna?

"Njegove pjesme i simboli na njegovim koncertima simboli su masovnog ubojstva Židova, Srba i Roma... Za neke ljude koji dođu na koncert, to je identificiranje s ustašama. Rekao bih da je to zločin i da takvi ljudi pripadaju u zatvor. Ali, u nekim slučajevima, postoje i mlađi ljudi koji ni ne znaju što to znači i misle da je jako cool nositi ustaške simbole", izjavio je povjesničar i bivši ravnatelj Centra Simon Wiesenthal u Jeruzalemu.