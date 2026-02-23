"Posljednji lovac na naciste": Ako danas ne zaustave Thompsona... Tko zna?

Izraelsko-američki povjesničar Efraim Zuroff, kojeg nazivaju i "posljednjim lovcem na naciste" jer je odigrao ključnu ulogu u privođenju pravdi preostalih nacističkih ratnih zločinaca u posljednjih više od 35 godina, rekao je da smatra da danas moraju postojati i zabrane i kazne za isticanje ustaških simbola te da bi Europska unija trebala kazniti Hrvatsku zato što to tolerira.
Komentirajući korištenje simbola povezanih s ustaškim režimom i NDH-om u javnom prostoru, pogotovo na koncertima Marka Perkovića Thompsona, Zuroff ocjenjuje da je to vrlo opasno te dokazuje da mnogi ljudi nisu naučili lekcije iz povijesti.
"Njegove pjesme i simboli na njegovim koncertima simboli su masovnog ubojstva Židova, Srba i Roma... Za neke ljude koji dođu na koncert, to je identificiranje s ustašama. Rekao bih da je to zločin i da takvi ljudi pripadaju u zatvor. Ali, u nekim slučajevima, postoje i mlađi ljudi koji ni ne znaju što to znači i misle da je jako cool nositi ustaške simbole", izjavio je povjesničar i bivši ravnatelj Centra Simon Wiesenthal u Jeruzalemu.
"Moraju postojati i zabrane i kažnjavanje isticanja takvih simbola. Ako toga nema, to je dokaz da ništa nisu naučili ni iz suđenja Dinku Šakiću ni iz strašnih zločina koje su počinile ustaše. I EU bi trebao kazniti Hrvatsku zbog toleriranja pokazivanja tih simbola", rekao je za Glas Srpske.
Kaže i da se jako malo pridaje pažnje obrazovanju o holokaustu u bivšoj Jugoslaviji. Slučaj Šakić bio je, tvrdi Zuroff, najvažniji u njegovoj karijeri.
"Hvala Bogu što sam imao privilegiju da užasnog zločinca Dinka Šakića privedem pred sud i strpam ga u zatvor. I to je upravo što sam trebao napraviti sa svim tim zapovjednicima Jasenovca i drugih koncentracijskih logora koje su držali ustaše."
"I Litva, Latvija, Estonija. Sve zemlje istočne Europe žele se praviti da nisu krive ni za što", dodao je Zuroff u kontekstu zemalja koje ne surađuju u progonu zločinaca iz Drugog svjetskog rata.
Nije isključio mogućnost da će negiranje ustaških zločina i holokausta rasti kako generacije preživjelih nestaju.
"Ako danas ne zaustave nekoga poput Thompsona, ako ne prestanu odavati počast nekome poput Thompsona, ako ne zaustave javno isticanje ustaških simbola - tko zna... Možda će netko odlučiti pokušati to ponovno učiniti, počiniti zločine", zaključio je povjesničar.
