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kaos na cestama

Potjera u Slavoniji: Mladić jurio 180 km/h i automobilom krenuo na policajca

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01. stu. 2026. 10:22
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11.05.2023., Novaki Petrovinski - Oko 1:45 ujutro u Novakima Petrovinskim kod Jastrebarskog dogodila se prometna nesreca u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo te je vozac smrtno stradao. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Levanjska Varoš, kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela prisile prema službenoj osobi i obijesne vožnje u cestovnom prometu.

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Naime, 30. listopada 2026. oko 23.45 sati, upravljajući osobnim automobilom bez registarskih oznaka kroz mjesto Bilice, 21-godišnjak se oglušio na naredbu policijskog službenika da zaustavi vozilo. Umjesto zaustavljanja, povećao je brzinu i vozilom krenuo prema policijskom službeniku, koji se pravodobno izmaknuo i izbjegao nalet.

Nakon toga vozač je nastavio vožnju u smjeru Pleternice, gdje su ga policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske pokušali zaustaviti uporabom svjetlosnih i zvučnih signala.


Tijekom vožnje udario je u službeno policijsko vozilo, a potom nastavio vožnju kroz više naselja.

Pritom se kretao brzinama od 150 do 180 kilometara na sat te na nepreglednim zavojima obilazio druga vozila, čime je ugrožavao sigurnost ostalih sudionika u prometu.

Policijski službenici uhitili su ga na području općine Levanjska Varoš, a osobni automobil kojim se koristio privremeno su oduzeli.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 21-godišnjak je uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija.

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Teme
potjera policije uhićenje policija slavonija

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