Potjera u Slavoniji: Mladić jurio 180 km/h i automobilom krenuo na policajca

Naime, 30. listopada 2026. oko 23.45 sati, upravljajući osobnim automobilom bez registarskih oznaka kroz mjesto Bilice, 21-godišnjak se oglušio na naredbu policijskog službenika da zaustavi vozilo. Umjesto zaustavljanja, povećao je brzinu i vozilom krenuo prema policijskom službeniku, koji se pravodobno izmaknuo i izbjegao nalet.