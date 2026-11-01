kaos na cestama
Potjera u Slavoniji: Mladić jurio 180 km/h i automobilom krenuo na policajca
Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja općine Levanjska Varoš, kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela prisile prema službenoj osobi i obijesne vožnje u cestovnom prometu.
Oglas
Naime, 30. listopada 2026. oko 23.45 sati, upravljajući osobnim automobilom bez registarskih oznaka kroz mjesto Bilice, 21-godišnjak se oglušio na naredbu policijskog službenika da zaustavi vozilo. Umjesto zaustavljanja, povećao je brzinu i vozilom krenuo prema policijskom službeniku, koji se pravodobno izmaknuo i izbjegao nalet.
Nakon toga vozač je nastavio vožnju u smjeru Pleternice, gdje su ga policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske pokušali zaustaviti uporabom svjetlosnih i zvučnih signala.
Tijekom vožnje udario je u službeno policijsko vozilo, a potom nastavio vožnju kroz više naselja.
Pritom se kretao brzinama od 150 do 180 kilometara na sat te na nepreglednim zavojima obilazio druga vozila, čime je ugrožavao sigurnost ostalih sudionika u prometu.
Policijski službenici uhitili su ga na području općine Levanjska Varoš, a osobni automobil kojim se koristio privremeno su oduzeli.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 21-godišnjak je uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas