Potres kod Siska: "Lijepo je zatreslo za dobro jutro"

Potres jačine 2,8 prema Richteru pogodio je jutros sisačko područje.
Podrhtavanje tla zabilježeno je u 7.05 sati.
Prema EMSC podacima epicentar je bio na dubini od 9 kilometara, 16 kilometara sjeveroistočno od Siska.
"Lijepo je zatreslo za dobro jutro", komentar je koji je korisnik ostavio na stranici EMSC-a.
