Potres kod Siska: "Lijepo je zatreslo za dobro jutro"

N1 Info
14. lis. 2025. 07:54
Potres jačine 2,8 prema Richteru pogodio je jutros sisačko područje.

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 7.05 sati.

Prema EMSC podacima epicentar je bio na dubini od 9 kilometara, 16 kilometara sjeveroistočno od Siska.

"Lijepo je zatreslo za dobro jutro", komentar je koji je korisnik ostavio na stranici EMSC-a.

