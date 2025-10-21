Oglas

2,7 po richteru

Potres nedaleko od Rijeke: "Dobro me zareslo"

N1 Info
21. lis. 2025. 06:56
Noćas, par sekundi nakon 1 sat, na području Rijeke dogodio se slabi potres.

Magnituda je bila 2,7 po Richteru, a epicentar je bio 11 km jugoistočno od Crikvenice, odnosno 36 km od Rijeke.

'Senj, upravo udarac pa tutnjava', 'Baška, dobro se zatreslo', neki su od komentara na EMSC-u. 

potres

