Potres nedaleko od Rijeke: "Dobro me zareslo"

Noćas, par sekundi nakon 1 sat, na području Rijeke dogodio se slabi potres.
Magnituda je bila 2,7 po Richteru, a epicentar je bio 11 km jugoistočno od Crikvenice, odnosno 36 km od Rijeke.
#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 27 km SE of #Crikvenica (#Croatia) || 5 min ago (local time 01:00:53). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/697uTDjVm2— EMSC (@LastQuake) October 20, 2025
'Senj, upravo udarac pa tutnjava', 'Baška, dobro se zatreslo', neki su od komentara na EMSC-u.
