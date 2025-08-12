Potres pogodio BiH, osjetio se i u Dalmaciji

EMSC

U 3:28 sati Livno u Bosni i Hercegovini pogodio je potres magnitude 2,5 prema Richteru, koji se osjetio i u Hrvatskoj.

Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio na dubini od 15 kilometara i 58 kilometara udaljen od Splita.

"Lagana trešnja", napisao je jedan od korisnika EMSC-a iz Hrvatske.

#Earthquake (#zemljotres, #potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.3 || 12 km W of #Livno (Bosnia & Herzegovina) || 5 min ago (local time 03:28:20). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tdh3jC6Gjb — EMSC (@LastQuake) August 12, 2025