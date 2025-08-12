Oglas

Livno

Potres pogodio BiH, osjetio se i u Dalmaciji

N1 Info
12. kol. 2025. 07:02
Potres u BiH
EMSC

U 3:28 sati Livno u Bosni i Hercegovini pogodio je potres magnitude 2,5 prema Richteru, koji se osjetio i u Hrvatskoj.

Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio na dubini od 15 kilometara i 58 kilometara udaljen od Splita.

"Lagana trešnja", napisao je jedan od korisnika EMSC-a iz Hrvatske.

Dalmacija Livno potres

