mnogi im zavide
Posao iz snova: Za gledanje svih utakmica SP-a dobit će više od 40 tisuća eura
Dvojica sretnih nogometnih navijača u Sjedinjenim Državama možda su upravo dobila najbolji posao ove sezone Svjetskog prvenstva.
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Digitalni kreatori sadržaja Austin Franklin i Kevin Akoto odabrani su za prestižan zadatak gledanja svih 104 utakmice turnira koji se održava od 11. lipnja do 19. srpnja – i za to će svaki dobiti 50.000 američkih dolara (oko 43.500 eura).
Amerikanci su nadmašili tisuće prijavljenih kandidata za posao „glavnog promatrača Svjetskog prvenstva” (Chief World Cup Watcher), ulogu koju su osmislili Fox Sports i njegova streaming platforma Fox One u suradnji s portalom za zapošljavanje Indeed kako bi povećali digitalni angažman publike tijekom turnira, prenosi The Straitstimes
Potraga za kandidatima na području cijelog SAD-a započela je 5. svibnja, a navijači su morali poslati kratki video u kojem objašnjavaju zašto baš oni zaslužuju tu ulogu. Također su trebali navesti svoje iskustvo u stvaranju sadržaja i izvještavanju putem Indeedove platforme za traženje posla.
Prijave su zatvorene 17. svibnja, a pobjednici su objavljeni 8. lipnja.
Organizatori su prvotno planirali odabrati samo jednog pobjednika, no na kraju su izabrali dvojicu zbog, kako su naveli, „iznimnog odaziva navijača diljem zemlje”.
Kao glavni promatrači Svjetskog prvenstva, Akoto i Franklin moraju uživo pogledati svaku utakmicu turnira iz posebno izgrađene staklene kocke smještene na njujorškom Times Squareu tijekom 39 dana natjecanja.
Na rekordnom Svjetskom prvenstvu nastupa 48 reprezentacija, a utakmice se igraju u 16 gradova u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Akoto i Franklin također imaju zadatak stvarati interaktivni sadržaj za Foxove društvene mreže, dijeliti svoje reakcije na utakmice i komunicirati s navijačima tijekom cijelog turnira.
Akoto je rekao da još uvijek ne može vjerovati da je dobio posao iz snova.
„Imati mjesto u prvom redu za sve utakmice na možda najvećem okupljanju navijača za praćenje Svjetskog prvenstva jednostavno je nevjerojatno”, rekao je.
Njegov kolega Franklin jednako je oduševljen.
„Sve mi još uvijek djeluje pomalo nestvarno. Mogućnost da gledam svaku utakmicu Svjetskog prvenstva i te trenutke dijelim s navijačima iz cijelog svijeta s Times Squarea ostvarenje je sna”, rekao je.
Njihove dužnosti započele su 11. lipnja kada su zajedno pratili pobjedu Meksika nad Južnom Afrikom rezultatom 2:0 u prvoj utakmici turnira, a pritom su privukli i vlastitu publiku u srcu Times Squarea.
Snimke objavljene na njihovim profilima na društvenim mrežama prikazuju znatiželjne prolaznike i nogometne navijače.
Mnogi korisnici društvenih mreža izrazili su zavist zbog njihova posla.
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