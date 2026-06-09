Oglas

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge, usmrtit će se 62 životnje na imanju u Ivanovu

author
Hina
|
09. lip. 2026. 18:04
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL/Ilustrativna fotografija

Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je u utorak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Oglas

U ministarstvo je stigao pozitivan nalaz Hrvatskog veterinarskog instituta kojim je utvrđen virus afričke svinjske kuge na manjem objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji.

Odmah nakon potvrde bolesti nadležne veterinarske službe započele su provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju obvezno usmrćivanje svih prijemljivih životinja na objektu, a ima ih 62, te njihovo neškodljivo uklanjanje.

U tijeku je provedba epidemiološkog istraživanja koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske radi utvrđivanja izvora zaraze i mogućih epidemioloških kontakata.

U petak u Osijeku sastanak nadležnih

Objekt na kojem je potvrđena afrička svinjska kuga već se nalazi u zoni ograničenja III koja je prethodno određena zbog izbijanja afričke svinjske kuge.

Ministarstvo će dodatno odrediti zonu zaštite i zonu nadziranja unutar zone III u kojima će se provoditi dodatne mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, kaže se u priopćenju.

Najavljuje se da će se u petak, 12. lipnja u Osijeku održati radni sastanak nadležnih službi na kojem će se utvrditi daljnje mjere odgovora na pojavu bolesti.

Ministarstvo poziva sve uzgajivače svinja na dosljedno poštivanje biosigurnosnih mjera, suradnju s nadležnim službama i žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru.

Teme
ivanovo afrička svinjska kuga osječko-baranjska županija svinje svinjogojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ