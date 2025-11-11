Potvrđena optužnica za ratni zločin protiv nekadašnjeg čelnika SDSS-a u Topuskom

Dragutin Ćelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik HV-a Ivica Pandža Orkan došao do dokumenata iz arhive tzv. RSK, iz kojih se vidi kako je bio snajperist koji je kao pripadnik tzv. SVK dobio pisanu pohvalu od zapovjednika "3. partizanskog bataljona", u kojoj piše da se "iskazao kao stabilna i hrabra osoba, pri čemu imponira njegova hladnokrvnost i odlučnost".