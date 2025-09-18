Dragutin Ćelap
Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom osumnjičen za novi ratni zločin
Policija je osumnjičila je 71-godišnjaka za ratni zločin protiv civila u ožujku 1992. a po neslužbenim podacima riječ je o Dragutinu Ćelapu, nekadašnjem čelniku SDSS-a u Topuskom koji se zbog drugog kaznenog djela već nalazi u istražnom zatvoru.
Neslužbeno se doznaje da je kaznena prijava podnesena protiv Dragutina Ćelapa koji je prošle godine uhićen zbog sumnje na ratni zločin u srpnju 1991. godine, a za što je podignuta i optužnica.
Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je osumnjičenik 8. ožujka 1992. u ranim poslijepodnevnim satima, kao pripadnik paravojne postrojbe, izviđačko -diverzantskog voda 19. pješadijske brigade TO Vrginmost, u mjestu Koritinja pogodio i usmrtio 60-godišnjeg civila koji je traktorom na polju obavljao poljoprivredne radove.
Osumnjičeni je pucao na civila iz vatrenog oružja iz tada privremeno okupiranog područja Republike Hrvatske, s neprijateljskih položaja uz desnu obalu rijeke Kupe u mjestu Banska Selnica.
Kršio je pritom pravila međunarodnog prava, prema kojem civilno stanovništvo i građanske osobe uživaju opću zaštitu od opasnosti koje proizlaze iz vojnih operacija i prema kojem niti civilno stanovništvo niti građanske osobe smiju biti predmet napada.
Policijski službenici policijske uprave sisačko-moslavačke proveli su kriminalističko istraživanje u suradnji s karlovačkom policijom te Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci kojem je poslano posebno izvješće zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Dragutin Ćelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik HV-a Ivica Pandža Orkan došao do dokumenata iz arhive tzv. RSK, iz kojih se vidi kako je bio snajperist koji je kao pripadnik tzv. SVK dobio pisanu pohvalu od zapovjednika „3. partizanskog bataljona“, u kojoj piše da se ”iskazao kao stabilna i hrabra osoba, pri čemu imponira njegova hladnokrvnost i odlučnost“.
U dokumentu se navodi da se „posebno istaknuo u 1. i 2. napadu na Topusko kada je odlučnom akcijom jedinice u kojoj se on nalazio u Velikoj Vranovini likvidirano oko 30 pripadnika MUP-a i ZNG-i te po oslobađanju Lasinje likvidirao tri neprijateljska vojnika”.
