Zašto toliko zemalja želi ući u Europsku uniju dok najbogatije europske države žele ostati izvan nje?

Zemlje kandidatkinje poput Ukrajine ili Crne Gore članstvom dobivaju geopolitičko uporište, pristup fondovima i okvir za provođenje reformi koji eventualno nazadovanje čini politički skupim. Island je, s druge strane, već ostvario većinu ekonomskih koristi zahvaljujući članstvu u EGP-u, dok mu sigurnost jamči NATO. Ono što mu je članstvo u EU-u još moglo ponuditi uglavnom je političke prirode: mjesto u institucijama u Bruxellesu u zamjenu za dijeljenje većeg dijela suvereniteta.