Požar kod Solina: Na terenu 37 vatrogasaca, gori šuma i raslinje

author
N1 Info
18. ožu. 2026. 18:54
Ivo Cagalj/PIXSELL

Izbio je požar na području Svetog Kaja u Solinu, u srijedu oko 16 sati.

Na terenu je 37 vatrogasaca s područja Splita, Solina, Kaštela i Vranjica s ukupno 13 vozila. 

Gore šuma i raslinje, potvrdili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split za Slobodnu Dalmaciju

U tijeku je gašenje, a požar je pod kontrolom i ne širi se. Vatrogasci ističu da bi do navečer buktinja trebala biti zaustavljena. 

