Alemka Brnčić Fischer

Poznato tko će zamijeniti Alena Ružića na čelu riječkog KBC-a

Hina
21. velj. 2026. 15:41
Alemka Brnčić Fischer imenovana je vršiteljicom dužnosti ravnateljice Kliničkog bolničkog centra Rijeka odlukom upravnog vijeća te ustanove.

Brnčić Fischer je imenovana nakon što je dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić stupio na dužnost ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. 

Alemka Brnčić Fischer do sad je bila pročelnica Zavoda za ginekologiju te pomoćnica ravnatelja KBC-a za znanstveno-nastavnu djelatnost. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pročelnica je Katedre za ginekologiju i opstetriciju.

Nedavno je imenovana i predsjednicom Povjerenstva za kliničku nastavu riječkog KBC-a. Bila je i prva pročelnica Katedre za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Novi ministar Ružić obnašao je dužnost ravnatelja KBC-a Rijeka od 2020. godine.

alemka brnčić fischer alen ružić kbc rijeka rijeka

