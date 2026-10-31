Pred nama su blagdan Svih svetih i Dušni dan: Imaju posebno značenje i dugu povijest

Katolička Crkva na blagdan Svih svetih 1. studenoga, koji ove godine 'pada' u nedjelju, slavi sve poznate i nepoznate svece, bilo da su kanonizirani ili nisu, a koji su ostvarili ideal kršćanskoga života. Katolici tradicionalno posjećuju crkve i sudjeluju na misama te se mole svecima i traže njihov zagovor za spasenje duša.