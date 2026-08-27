Pred Vladom su danas važne teme, jedna od njih ima oznaku tajnosti

Suglasnost za zaduženje zatražile su općine Preko, Fužine, Donji Kukuruzari, Visoko, Zmijavci i Generalski Stol. Vlada bi trebala razmotriti i nekoliko međunarodnih sporazuma, među kojima su memorandum o policijskoj suradnji s Južnom Korejom, suradnja s Ukrajinom u području sporta te program suradnje s Uzbekistanom za 2027. i 2028. godinu.