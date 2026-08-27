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196. sjednica

Pred Vladom su danas važne teme, jedna od njih ima oznaku tajnosti

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27. kol. 2026. 08:32
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Neva Zganec/PIXSELL

Vlada će na današnjoj sjednici odlučivati o naknadi za usluge osobnih asistenata, sufinanciranju javnog prijevoza u Karlovačkoj županiji te darovanju državne nekretnine Općini Fažana. Na zatvorenom dijelu sjednice raspravljat će i o angažmanu dijelova Hrvatske vojske u multinacionalnim snagama NATO-a

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Danas u 11 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici počinje 196. sjednica Vlade, na čijem se dnevnom redu nalazi dvadesetak točaka. Pojedine teme mogu biti uvrštene i neposredno prije početka sjednice.

Među važnijim točkama otvorenog dijela nalazi se prijedlog odluke o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije, odnosno naknadi koja će se isplaćivati tijekom prijelaznog razdoblja, piše tportal.

Vlada bi trebala dati i suglasnost za sklapanje ugovora s Karlovačkom županijom o sufinanciranju javnog cestovnog prijevoza putnika te preuzimanju financijskih obveza na teret državnog proračuna.

Na dnevnom je redu i darovanje nekretnine Općini Fažana radi izgradnje objekta sportsko-rekreacijske namjene, kao i završetak sanacije Doma za starije osobe Ličko-senjske županije.

Ministri će odlučivati i o europskom novcu za uspostavu sustava ekoloških sidrišta u Parku prirode Lastovsko otočje, poboljšano upravljanje staništima u Parku prirode Papuk te obnovu i očuvanje prirode na Mljetu. Razmatrat će se i nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada Kupinovica.

Pred Vladom će se naći prijedlozi zakona povezani s međunarodnom suradnjom u traganju i spašavanju zrakoplova, Multilateralnim investicijskim fondom te primjenom europskih pravila o ekološkom dizajnu održivih proizvoda.

Suglasnost za zaduženje zatražile su općine Preko, Fužine, Donji Kukuruzari, Visoko, Zmijavci i Generalski Stol. Vlada bi trebala razmotriti i nekoliko međunarodnih sporazuma, među kojima su memorandum o policijskoj suradnji s Južnom Korejom, suradnja s Ukrajinom u području sporta te program suradnje s Uzbekistanom za 2027. i 2028. godinu.

Na dnevnom su redu i godišnja izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne škole za javnu upravu te izvješće o upravljanju državnim nekretninama i pokretninama tijekom 2025. godine.

Vlada bi trebala prihvatiti pokroviteljstvo nad 30. međunarodnim festivalom čipke u Lepoglavi i obilježavanjem 250. obljetnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na zatvorenom dijelu sjednice raspravljat će se o nacrtu odluke o deklariranju dijelova Oružanih snaga RH u multinacionalne snage organizirane u sklopu NATO-a. Ta je točka označena stupnjem tajnosti. Razmotrit će se i iskorištenost novca iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, preuzimanje pravne stečevine Europske unije te kadrovska pitanja.

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