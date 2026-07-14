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IZLAZE U 11. IZBORNOJ JEDINICI

Predsjedništvo SDP-a: Imamo pet strateških reformi, potvrđen tim za dogovor koalicije s Možemo!

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N1 Info
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14. srp. 2026. 09:25
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PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Na 34. sjednici Predsjedništva SDP-a, održanoj u ponedjeljak, 13. srpnja u središtu stranke na Iblerovom trgu, usvojen je prijedlog strateških reformskih prioriteta za naredni mandat, imenovan tim za koalicijske dogovore sa strankom Možemo! te je potvrđena odluka o izlasku na parlamentarne izbore u XI. izbornoj jedinici.

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SDP je priopćio da su na Predsjedništvu usvojeni reformski prioriteti:

1. Sigurna egzistencija građana (plaće, mirovine, energija, hrana, stanovanje), 2. Zdravlje građana, 3. Povećanje produktivnosti gospodarstva i poljoprivrede, 4. Učinkovitost države i njezinih institucija, 5. Kulturno–simbolički dio.

"SDP će osigurati sigurnu egzistenciju građana kroz pravedniji rast plaća i mirovina, politiku priuštivog stanovanja te lakšu dostupnost energije i hrane. Temelj zdravijeg društva gradimo na funkcionalnom i besplatnom javnom zdravstvu, poboljšanju radnih uvjeta koji uključuju kraći radni tjedan te zelenom urbanizmu i očuvanju okoliša", ističe se u priopćenju.

Učinkovita država i sankcioniranje fašističkih simbola

Dodaju kako će snažan uzlet gospodarstva i poljoprivrede ostvariti kroz ciljanu industrijsku politiku, ulaganja u napredne tehnologije i poticanje domaćih proizvođača na udruživanje i klimatsku otpornost.

"Ključni preduvjet za provođenje ovih mjera je učinkovita država, što ćemo osigurati dubinskom reformom institucija, beskompromisnom borbom protiv korupcije te potpunom transparentnošću i digitalizacijom sustava. Uz ekonomski i institucionalni napredak, čvrsto se zalažemo za modernu kulturnu i medijsku politiku koja osigurava neovisnost javnog servisa, promiče kulturu sjećanja i jasno sankcionira korištenje fašističkih simbola", naglašavaju iz SDP-a.

Tko dogovara koaliciju s Možemo

Navedeni prioriteti predstavljaju podlogu za daljnju razradu programskih osnova kroz specijalizirane stručne radne skupine. Ti će stupovi, navode, poslužiti kao temelj za usklađivanje s partnerima u cilju zajedničkog i pobjedničkog nastupa na predstojećim izborima.

"Predsjedništvo je potvrdilo da tim SDP-a za razgovore s koalicijskim partnerom Možemo! vode politički tajnik SDP-a Saša Đujić i predsjednik Središnjeg savjeta Gordan Gledec, uz podršku rotirajućih članova tima. Predsjedništvo je donijelo i odluku o izlasku na izbore u XI. izbornoj jedinici", poručuju s Iblerova trga.

Izlazak na izbore u 11. izbornoj jedinici

"Želimo prekinuti klijentelistički izborni inženjering kojim se godinama sustavno relativizirala biračka volja Hrvata izvan domovine. Stotine tisuća Hrvata koji su u proteklom desetljeću iselili u razne europske zemlje zaslužuju adekvatnu političku opciju koja će istinski govoriti u njihovo ime i brinuti o njihovom položaju. Uz to, smatramo da je politiku Hrvata u Bosni i Hercegovini potrebno izvući iz sfere identitetskih mitova i vratiti je tamo gdje pripada – u okvire vladavine prava i rješavanja konkretnih životnih problema", zaključuje se u prioćenju SDP-a nakon sjednice Predsjedništva.

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možemo predsjedništvo sdp reforme reformski paket sdp-a sdp vlada andreja plenkovića

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