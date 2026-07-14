IZLAZE U 11. IZBORNOJ JEDINICI
Predsjedništvo SDP-a: Imamo pet strateških reformi, potvrđen tim za dogovor koalicije s Možemo!
Na 34. sjednici Predsjedništva SDP-a, održanoj u ponedjeljak, 13. srpnja u središtu stranke na Iblerovom trgu, usvojen je prijedlog strateških reformskih prioriteta za naredni mandat, imenovan tim za koalicijske dogovore sa strankom Možemo! te je potvrđena odluka o izlasku na parlamentarne izbore u XI. izbornoj jedinici.
Oglas
SDP je priopćio da su na Predsjedništvu usvojeni reformski prioriteti:
1. Sigurna egzistencija građana (plaće, mirovine, energija, hrana, stanovanje), 2. Zdravlje građana, 3. Povećanje produktivnosti gospodarstva i poljoprivrede, 4. Učinkovitost države i njezinih institucija, 5. Kulturno–simbolički dio.
"SDP će osigurati sigurnu egzistenciju građana kroz pravedniji rast plaća i mirovina, politiku priuštivog stanovanja te lakšu dostupnost energije i hrane. Temelj zdravijeg društva gradimo na funkcionalnom i besplatnom javnom zdravstvu, poboljšanju radnih uvjeta koji uključuju kraći radni tjedan te zelenom urbanizmu i očuvanju okoliša", ističe se u priopćenju.
Učinkovita država i sankcioniranje fašističkih simbola
Dodaju kako će snažan uzlet gospodarstva i poljoprivrede ostvariti kroz ciljanu industrijsku politiku, ulaganja u napredne tehnologije i poticanje domaćih proizvođača na udruživanje i klimatsku otpornost.
"Ključni preduvjet za provođenje ovih mjera je učinkovita država, što ćemo osigurati dubinskom reformom institucija, beskompromisnom borbom protiv korupcije te potpunom transparentnošću i digitalizacijom sustava. Uz ekonomski i institucionalni napredak, čvrsto se zalažemo za modernu kulturnu i medijsku politiku koja osigurava neovisnost javnog servisa, promiče kulturu sjećanja i jasno sankcionira korištenje fašističkih simbola", naglašavaju iz SDP-a.
Tko dogovara koaliciju s Možemo
Navedeni prioriteti predstavljaju podlogu za daljnju razradu programskih osnova kroz specijalizirane stručne radne skupine. Ti će stupovi, navode, poslužiti kao temelj za usklađivanje s partnerima u cilju zajedničkog i pobjedničkog nastupa na predstojećim izborima.
"Predsjedništvo je potvrdilo da tim SDP-a za razgovore s koalicijskim partnerom Možemo! vode politički tajnik SDP-a Saša Đujić i predsjednik Središnjeg savjeta Gordan Gledec, uz podršku rotirajućih članova tima. Predsjedništvo je donijelo i odluku o izlasku na izbore u XI. izbornoj jedinici", poručuju s Iblerova trga.
Izlazak na izbore u 11. izbornoj jedinici
"Želimo prekinuti klijentelistički izborni inženjering kojim se godinama sustavno relativizirala biračka volja Hrvata izvan domovine. Stotine tisuća Hrvata koji su u proteklom desetljeću iselili u razne europske zemlje zaslužuju adekvatnu političku opciju koja će istinski govoriti u njihovo ime i brinuti o njihovom položaju. Uz to, smatramo da je politiku Hrvata u Bosni i Hercegovini potrebno izvući iz sfere identitetskih mitova i vratiti je tamo gdje pripada – u okvire vladavine prava i rješavanja konkretnih životnih problema", zaključuje se u prioćenju SDP-a nakon sjednice Predsjedništva.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas