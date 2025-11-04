Oglas

napad huligana

Picula o upadu na Dane srpske kulture: Kultura nije privilegija, ona je temelj zajednice

N1 Info
|
04. stu. 2025. 12:40
Nakon sinoćnjeg incidenta u Splitu oglasio se Tonino Picula, izvjestitelj EP-a za Srbiju nazvavši upad u prostorije SKD Prosvjeda na Danima srpske kulture "nedopustivim".

"Zemlja tolerancije, a ne ekstremizma"

"Nedopustiv je napad maskiranih huligana na Dane srpske kulture u Splitu i uzvikivanje ustaških pozdrava! Kulturne aktivnosti i susreti različitih zajednica trebaju biti prostor sigurnosti, otvorenosti i uzajamnog poštovanja", poručio je.

"Umjesto toga, iz Splita smo dobili poruku straha i netrpeljivosti. Kultura nije privilegija, ona je temelj zajednice i mjesta gdje se grade mostovi, a ne zidovi! Očekujem brzu i oštru reakciju institucija te sankcioniranje odgovornih", naglasio je Picula i zaključio:

"Hrvatska mora biti zemlja tolerancije, a ne ekstremizma!"

Oglasio se i Dejan Jović

Oglasio se i profesor s FPZG-a i predsjednik Savjeta SNV-a Dejan Jović.

"S obzirom da su maskirani nasilnici u Splitu rekli da su rimokatolici, čekamo i stav Katoličke crkve o toj zloupotrebi vjerskog identiteta, koji je sinoć u Splitu povezan s ustaškim pozdravom i napadom na Srbe", napisao je.

Teme
dani srpske kulture dejan jović skd prosvjeta split tonino picula

