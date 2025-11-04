Picula o upadu na Dane srpske kulture: Kultura nije privilegija, ona je temelj zajednice

Nakon sinoćnjeg incidenta u Splitu oglasio se Tonino Picula, izvjestitelj EP-a za Srbiju nazvavši upad u prostorije SKD Prosvjeda na Danima srpske kulture "nedopustivim".
"Zemlja tolerancije, a ne ekstremizma"
"Nedopustiv je napad maskiranih huligana na Dane srpske kulture u Splitu i uzvikivanje ustaških pozdrava! Kulturne aktivnosti i susreti različitih zajednica trebaju biti prostor sigurnosti, otvorenosti i uzajamnog poštovanja", poručio je.
"Umjesto toga, iz Splita smo dobili poruku straha i netrpeljivosti. Kultura nije privilegija, ona je temelj zajednice i mjesta gdje se grade mostovi, a ne zidovi! Očekujem brzu i oštru reakciju institucija te sankcioniranje odgovornih", naglasio je Picula i zaključio:
"Hrvatska mora biti zemlja tolerancije, a ne ekstremizma!"
Oglasio se i Dejan Jović
Oglasio se i profesor s FPZG-a i predsjednik Savjeta SNV-a Dejan Jović.
S obzirom da su maskirani nasilnici u Splitu rekli da su rimokatolici, čekamo i stav Katoličke crkve o toj zloupotrebi vjerskog identiteta, koji je sinoć u Splitu povezan s ustaškim pozdravom i napadom na Srbe.— Dejan Jovic (@DejanFpzg) November 4, 2025
"S obzirom da su maskirani nasilnici u Splitu rekli da su rimokatolici, čekamo i stav Katoličke crkve o toj zloupotrebi vjerskog identiteta, koji je sinoć u Splitu povezan s ustaškim pozdravom i napadom na Srbe", napisao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
