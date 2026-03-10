Energetski šok za Njemačku: Skočile cijene goriva, plina. Prijeti opasnost nove inflacije

Cijena nafte je odmah nakon napada značajno porasla. I na njemačkim benzinskim pumpama cijene benzina i dizela naglo su skočile. Ovisno o regiji, cijena super-benzina je dostizala i do 2,50 eura po litri. Prosječna cijena dizela trenutno iznosi nešto više od dva eura, što je oko 30 do 40 centi više nego prije napada na Iran.