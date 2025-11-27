Oglas

optužen za prijevaru

FOTO / Jeste li ga vidjeli? Policija traži ovog muškarca

N1 Info
27. stu. 2025. 14:59
PU zagrebačka

Policija moli za sve informacije o muškarcu s objavljenih fotografija. Informacije građani mogu dostaviti i anonimno

U srijedu 13. kolovoza na području grada Zagreba, nepoznati su počinitelji počinili kazneno djelo prijevare iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona na štetu ženske osobe starije životne dobi, poručili su iz PU zagrebačke.

PU zagrebačka

Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Radi se o muškoj osobi, nižeg rasta, slabije tjelesne građe, odjeven u bijelu odjeću i šilt kapu.

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192, dodaju iz zagrebačke policije.

Policijska potraga Prijevara Zagreb

