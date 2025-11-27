FOTO / Jeste li ga vidjeli? Policija traži ovog muškarca

Policija moli za sve informacije o muškarcu s objavljenih fotografija. Informacije građani mogu dostaviti i anonimno
Oglas
U srijedu 13. kolovoza na području grada Zagreba, nepoznati su počinitelji počinili kazneno djelo prijevare iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona na štetu ženske osobe starije životne dobi, poručili su iz PU zagrebačke.
Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Radi se o muškoj osobi, nižeg rasta, slabije tjelesne građe, odjeven u bijelu odjeću i šilt kapu.
Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192, dodaju iz zagrebačke policije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas