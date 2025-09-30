tihomir sokolić
Vlasnik trgovine za pirotehniku: Hrvati su uvijek voljeli pucati
Tajnik Strukovne pirotehničke udruge i suvlasnik tvrtke Jorge pirotehnika Tihomir Sokolić u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je tragične događaje povezane s pirotehnikom, u kojima je jedna osoba izgubila život, a druga je teže ozlijeđena.
Na samom početku, objašnjava koliko je uopće teško doći do signalnih raketa, kojima su pogođene dvije žene - u Šibeniku i Makarskoj.
"Gotovo je nevjerojatna činjenica da se dogodilo što se dogodilo. Sredstvo kojim je to počinjeno nije standardna pirotehnika i ne spada u komercijalnu pirotehniku. Signalna raketa je tehničko sredstvo i sastavni je dio broda. Kako se to tamo našlo, možemo samo nagađati", kazao je Sokolić pa otkrio iz kuta trgovca koliko često se takve rakete kupuju:
"U našoj ponudi nemamo signalnih raketa, ali one se često kupuju jer su sastavni dio opreme broda. Svaki brod koji izlazi šest ili više milja od obale, mora imati tu raketu. Ali, postoji zapisnik o tome tko ju je kupio i kad, a ako postoji stara nekorištena raketa, ona se mora vratiti kod kupovine novih."
Istaknuo je da signalne rakete ljudi mogu kupiti u inozemstvu jer su regulative liberalnije.
"Mogu se čak kupiti na internetu. Postoji i crno tržište. Zato moram naglasiti, to je opasno pirotehničko sredstvo i morate zaista biti spretni kod korištenja, to nije igračka. Aktiviraju se nakon nekoliko sekundi pa može zavarati."
"Preventiva je najbitnija"
Otkrio je očekuje li nove zakonske regulative i kontrole zbog ovih događaja.
"Mi smo imali prvi Zakon o pirotehnici 1994. i tendencija je bila smanjiti uporabu oružja jer se puno pucalo. Ovaj zakon iz 2020. je jedan od najstrožih u Europi pa ne znam što bi se dalje moglo postrožiti. Ključ je primjena zakona jer zabranom se ništa neće promijeniti. Preventiva je najbitnija, kao i odgovorno ponašanje. Nijedno pirotehničko sredstvo se ne smije držati u ruci. Odnosno, smije jedno - prskalica. Kad bi se svi pridržavali uputa, o ovome ne bismo pričali. Jer, najčešći razlog ozljeđivanja je držanje pirotehnike u ruci."
Zabrana petardi vrijedi od 2020., ali tu postoji jedan problem...
"Broj ozljeda je porastao jer zabranjeno voće je najslađe. Apeliram na roditelje da razgovaraju s djecom i nauče ih kako rukovati pirotehnikom."
Treba li djecu tome uopće učiti?
"Koliko god mi željeli sakriti da je to istina, djeca to najčešće koriste. Brine me što u posljednje vrijeme postoji eksperimentiranje s pirotehnikom. Glavni trend je kako napraviti što veću petardu u vlastitoj izradi. To je opasno i o tome treba razgovarati. To nisu igračke. U Hrvatskoj tradicija pucanja seže daleko u povijest, ljudi su ovdje uvijek voljeli pucati. Prodaja petardi u Hrvatskoj je bila između 40 i 50 posto ukupne prodaje, a na razini EU-a je na nekih deset posto. Zato nisu išli u drastični rez kao mi, više su se odlučili na kontrolu. Zabranom ništa nismo napravili, to ništa ne mijenja i besmisleno je to forsirati."
Koliko je to profitabilan biznis?
"To je jako težak biznis. Radite praktički 15 dana u godini. Osim onih koji prodaju specijaliziranu opremu, kao rakete za brodove. Ali, 99 posto ih radi samo tih 15 dana", zaključio je Tihomir Sokolić.
