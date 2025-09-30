"Koliko god mi željeli sakriti da je to istina, djeca to najčešće koriste. Brine me što u posljednje vrijeme postoji eksperimentiranje s pirotehnikom. Glavni trend je kako napraviti što veću petardu u vlastitoj izradi. To je opasno i o tome treba razgovarati. To nisu igračke. U Hrvatskoj tradicija pucanja seže daleko u povijest, ljudi su ovdje uvijek voljeli pucati. Prodaja petardi u Hrvatskoj je bila između 40 i 50 posto ukupne prodaje, a na razini EU-a je na nekih deset posto. Zato nisu išli u drastični rez kao mi, više su se odlučili na kontrolu. Zabranom ništa nismo napravili, to ništa ne mijenja i besmisleno je to forsirati."