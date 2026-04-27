Prijetnje bombama stigle redakcijama Indexa, 24sata i Zagrebačkoj gradskoj upravi

Dojave o bombama u ponedjeljak su osim na adrese zagrebačkih gimnazija, primljene i u nekoliko novinskih redakcija te Gradskoj upravi iz koje su najoštrije osudili pokušaj da se "unese nemir" te podsjetili da su i lažne prijetnje bombama kazneno djelo.
"Nadamo se da će se i ovaj put pokazati da su dojave lažne no podsjećamo da su i lažne prijetnje bombama kazneno djelo te se nadamo da će počinitelji čim prije biti uhvaćeni. Usko surađujemo s Policijskom upravom zagrebačkom te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Odluke o evakuaciji škole donose nakon konzultacija s policijom", priopćeno je iz Grada Zagreba.
Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su upoznati s prijetnjama i da postupaju prema protokolu.
Prijetnje o postavljenim bombama u ponedjeljak ujutro stigle su i na adrese nekoliko medijskih redakcija, među kojima su Index i 24sata, a u poruci je navedena i jedna adresa u Novom Jelkovcu. Sporni e-mail potpisan je imenom "vucicsrbija“.
Zbog zaprimljenih prijetnji, pojedine novinske redakcije odlučile su privremeno organizirati rad od kuće kako bi zaštitile zaposlenike dok nadležne službe provode sigurnosne provjere.
Slične dojave zaprimljene su i u drugim dijelovima Hrvatske. U Splitu, Rijeci i na području Dubrovačko-neretvanske županije policija provodi provjere u škola koje su nakon dojava evakuirane.
Prošlog tjedna u Hrvatskoj je zabilježen niz lažnih dojava o bombama, kojih je bilo više od 500, a obuhvatile su škole, vrtiće, trgovačke centre i druge institucije.
