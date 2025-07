Privremeno se zatvara pruga na dionici Dugo Selo - Ivanić Grad, evo kako će se odvijati promet

Po završetku projekata, vrijednog 200 milijuna eura i sufinanciranog iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do Križevaca postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Puštanje u promet obaju kolosijeka na toj dionici očekuje se do kraja godine, a završetak svih radova u 2026.