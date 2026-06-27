Policijska uprava zagrebačka izvijestila je u petak da je 88-godišnjakinja u zagrebačkoj Dubravi ostala bez više tisuća eura nakon što ju je telefonom nazvala osoba koja se predstavila kao liječnik zagrebačke bolnice. Rekla joj je da joj je dijete teško stradalo u prometnoj nesreći te da je za hitnu operaciju potrebno odmah predati novac. Oštećena je povjerovala i predala gotovinu muškarcu koji je došao na njezinu adresu.