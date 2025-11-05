Prodavao kalendar pa ženi istrgnuo lančić s vrata: Policija poslala posebno upozorenje građanima

Na posebno drzak i opasan način oštećena je na opatijskom području u ponedjeljak 93-godišnja hrvatska državljanka. Ništa ne sumnjajući, u svoj dom pustila je nepoznatog muškarca koji je nudio na prodaju kalendare. Iskoristivši boravak u domu oštećene, s vrata joj je otrgnuo lančić i odgurnuo je. Žena nije ozlijeđena, a šteta se procjenjuje na oko tisuću eura.