Profesorica: Nekoj djeci školski obrok je jedini cjeloviti obrok u danu

Profesorica Olja Družić Ljubotina sa Studijskog centra socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu govorila je za Dnevnik o inicijativi besplatnih obroka u osnovnim školama.

“S velikom vjerom i intuzijazmom krenule smo u ovu priču. Čvrsto smo vjerovale da će se ovo dogoditi. Odlučile smo da nećemo prestati dok god se to ne dogodi”, govori profesorica Olja Družić Ljubotina koja je s još tri profesorice prije dvije godine pokrenula ovu inicijativu.

Dodaje kako je premijer Andrej Plenković rekao da je ovaj model da svako dijete od prvog do osmog razreda osnovne škole ima jedan besplatan obrok, i njihov izbor.

“Mi se ne bavimo politikom iako je ovo političko pitanje. Je li populističko, ne bih u to ulazila, ali da imamo više ovakvih mjera to bi bilo dobro za našu zemlju, pokazali bismo da je osjetljiva na socijalna pitanja”, zaključuje Družić Ljubotina.

Smatra da se ova mjera može ostvariti te da Europska unija preporučuje da se uvede univerzalni školski obrok, odnosno za svu djecu bez obzira na socijalni status.

Kaže kako su radili istraživanje s ravnateljima osnovnih škola prema kojem 40 posto ravnatelja navodi kako ima djece koja ne pojedu niti jedan obrok tijekom školskog dana, a 40 posto njih je reklo da je to nekoj djeci jedini cjeloviti obrok u danu.

“Ti su podaci dotakli premijera kao čovjeka i oca, pokazao je izraziti senzibilitet za ovo pitanje”, ističe profesorica.

Kakav će to obrok biti škole će, kako objašnjava, same o tome odlučiti, ali je važno da je to jedan besplatan obrok.

Dodaje kako će to biti zahtjevno za škole koje nemaju kuhinju, ali se rješenja moraju pronaći.

“Jedan od načina je da se unutar zajednica umreže škole koje imaju više kapaciteta pa će dostavljati hranu u druge škole. Može se dogovoriti i s restoranima i drugim mjestima gdje se hrana može pripremiti za djecu”, predlaže profesorica Olja Družić Ljubotina moguća rješenja.

