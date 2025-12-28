Prometna senzacija na pomolu: Od Jaruna do Bundeka - brodom!

Zvuči nevjerojatno, ali rijekom Savom u Zagrebu uskoro bi mogli ploviti putničko-turistički brodovi. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pokrenulo je projekt Zelene plovidbe na Savi. Završeno je idejno rješenje, u izradi je projektna dokumentacija, a prvi brod trebao bi zaploviti 2027. godine.
Oglas
Od Jaruna do Bundeka brodom. Vožnja bi trajala 40-ak minuta, prevozilo bi se do 55 putnika, a ukupno bi bilo 5 postaja. Najprije turistički, jednog dana možda i javni prijevoz. Dugo zanemaren potencijal rijeke napokon bi bio iskorišten, prenosi HRT.
- Od Bundeka do područja Arene i samog Jaruna - poveznicu grada u tih nekakvih 3,5 riječnih kilometara s mogućnošću prijelaza s jedne obale na drugu, opisala je potencijalnu rutu Duška Kunštek, ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Osim postaje na Jarunu, sjevernoj obali Save, i Laništu na južnoj, postaje bi trebale biti na Željezničkom mostu, Mostu slobode i Mostu mladosti. Kada se projekt realizira, ispod Mosta mladosti bit će jedna od lokacija na kojoj će biti ukrcaj putnika za turistički ili javni prijevoz.
- Sam je plovni put 5,5 kilometara dugačak i plovidba bi trajala oko 45 minuta ovisno o iskrcaju i ukrcaju putnika, objasnio je Vlatko Kadić iz tvrtke Hidrokonzalting projektiranje.
Vjeruje se da bi brod mogao ploviti veći dio godine.
- Postoji vjerojatnost, relativno mala, da mali broj dana u godini za ekstremno niske vodostaje ne bude plovan. No postoji i ona druga okolnost velikih voda gdje jednako tako kad se Sava izlijeva iz svojeg primarnog korita, ona neće biti plovna, objasnila je Kunštek.
Većinu oscilacija kompenzirat će pomična pristaništa, koja će se podizati i spuštati ovisno o vodostaju.
- Pristaništa su koncipirana na način da su obujmicama zakačena za pilote koji pak pokrivaju cijeli spektar vodostaja rijeke Save, pojasnio je Kadić.
Za plovni put treba iskopati oko 20 tisuća kubika šljunka iz riječnog korita. Vrijednost projekta još nije točno definirana, no postoje okvirne procjene.
- Negdje otprilike izneđu 5 i 6 milijuna eura kroz cjelokupne i građevinske radove, plutajuće, udare od naplavina i ostalih elemenata bez samog broda, smatra Kunštek.
Jedna od posljednjih prepreka za izvođenje projekta bilo je usklađivanje zagrebačkog GUP-a, koji je upravo zbog njega poslan na doradu. Ostale potrebne dozvole trebale bi stići do početka 2027., a do kraja te godine Savom bi trebao zaploviti prvi turistički brod.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas