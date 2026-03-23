Propust u bolnici! Živ čovjek proglašen mrtvim: "Tražimo hitnu istragu"

"Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata najoštrije i bez ikakvih zadrški osuđuje šokantan propust u virovitičkoj bolnici, gdje je zbog zamjene identiteta i OIB‑a pacijent bio vođen pod tuđim zdravstvenim podacima, što je nezamislivo i nedopustivo u 21. stoljeću te ukazuje na ozbiljne i dugogodišnje nepravilnosti u funkcioniranju zdravstvenog sustava i njegove digitalne infrastrukture.