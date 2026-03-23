Propust u bolnici! Živ čovjek proglašen mrtvim: "Tražimo hitnu istragu"

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata oglasila se u ponedjeljak nakon što je Virovitičanin zbog pogreške u bolničkom sustavu službeno proglašen mrtvim.
Njihovo priopćenje prenosi Dnevnik.hr u cijelosti:
"Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata najoštrije i bez ikakvih zadrški osuđuje šokantan propust u virovitičkoj bolnici, gdje je zbog zamjene identiteta i OIB‑a pacijent bio vođen pod tuđim zdravstvenim podacima, što je nezamislivo i nedopustivo u 21. stoljeću te ukazuje na ozbiljne i dugogodišnje nepravilnosti u funkcioniranju zdravstvenog sustava i njegove digitalne infrastrukture.
Ovakav događaj jasno potvrđuje da postojeći sustavi nisu sigurni ni pouzdani, da kontrole ne funkcioniraju, a obvezni protokoli identifikacije pacijenata se očito ne provode, što predstavlja izravnu ugrozu života i sigurnosti pacijenata.
Kao Udruga zahtijevamo hitnu i neovisnu istragu, transparentno utvrđivanje svih razina odgovornosti te žurno uvođenje obveznih digitalnih i organizacijskih mehanizama koji će onemogućiti da se ovako katastrofalna greška ikada ponovi; istodobno izražavamo duboku sućut obitelji preminulog pacijenta te im stojimo na raspolaganju za pravnu i savjetodavnu podršku u zaštiti njihovih prava i traženju pune odštete radi najteže povrede dostojanstva i sigurnosti pacijenta", stoji u priopćenju.
