Prosvjedovali taksisti u Splitu, smatraju da su prejeftini: “Rugaju se našem zdravom razumu”

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jutros je u Splitu održana prosvjedna vožnja taksi vozilima, koju je organizirao Sindikat vozača platformi Hrvatske. Kolona je krenula s parkinga na Lovrincu, a završila je u području Sv. Frane. Na parkingu, gdje su se vozači okupili u nedjelju ujutro, izraženo je nezadovoljstvo lošim uvjetima rada kod aplikacija Uber i Bolt.

Nezadovoljstvo se moglo vidjeti već prije dva tjedna, kada se na okupljanju na Poljudu pojavilo nekoliko automobila, dok je sljedeći put broj porašenih vozila narastao na četrdeset. Tada su se dogovorili da sat vremena ne primaju zahtjeve za vožnju, javlja Dalmacija Danas.

Jedan od splitskih vozača izjavio je: “Došli smo do točke da za jednu vožnju po gradu ostvarimo zaradu od samo 1,5 do 2 eura. Od Bolta smo dobili obavijest da, zbog pada potražnje, opet spuštaju cijene, dok Bolt nastavlja oglašavati nova radna mjesta za vozače, unatoč smanjenoj potražnji. Ako nema posla, neka ne zapošljavaju nove vozače.”

Taksisti upozoravaju na prometni kaos zbog ukidanja taksi stajališta: “Ugrožena je sigurnost putnika” Taksisti najavili prosvjed, jedno vrijeme neće voziti: “Gasimo se svi”

Niz zahtjeva

Vozači su iznijeli niz zahtjeva za poboljšanje uvjeta rada. Traže minimalnu cijenu vožnje od 4,80 eura netto za minimalnu udaljenost od tri kilometra, s dodatkom od 0,20 eura netto po minuti vožnje te dodatnih 0,70 eura netto po svakom sljedećem kilometru. Posebno im je važna fiksna cijena od 35 eura netto za vožnju do aerodroma iz Splita, a kod vožnji s četiri putnika zahtijevaju primjenu tarife “Comfort”. Za vožnje obavljene noću, između 22 sata i 6 sati, traže povećanje netto cijene za 30% te dodjelu dodatnih bodova. Također, zahtijevaju ukidanje Trip radara zbog sigurnosnih razloga, a inzistiraju i da se zaustavi zapošljavanje stranih državljana, naglašavajući kako taxi nije deficitno zanimanje. Vozači očekuju i da se, primjenom istih postotaka, povećaju cijene vožnji za sve kategorije vozila. Dodatno, od Ubera i Bolta traže smanjenje provizije, koja sada iznosi između 25% i 35%, te od Ubera zahtijevaju otvaranje ureda u Splitu tijekom cijele godine, a ne samo dva mjeseca, kako bi se izbjeglo da vozači moraju putovati u Zagreb. S druge strane, Bolt, koji u Hrvatskoj nema svoj ured, komunicira isključivo putem poruka, često automatiziranih, što vozačima predstavlja dodatni problem.

Jedan od vozača rekao je: “S Plokita do Trogira vožnja košta 12,91 eura, a onda će korisnik reći da smo mi bezobrazni jer ne želimo voziti po toj cijeni. Uber i Bolt se rugaju našem zdravom razumu. Nažalost, među nama ima premalo vozača koji mogu ispravno izračunati trošak, pa neki neodgovorni vozači završe s minimalnom zaradom. Doslovno nas gledaju u oči i smiju nam se dok nas tretiraju kao budale.” Drugi vozač je dodao: “Od Zoraniceve ulice kod Starog Hajduka do Bilica u Solinu, na udaljenosti od 8,2 kilometra, cjenik koji uključuje dodatne usluge iznosi 4,86 eura, a nakon odbitka troškova goriva, amortizacije i ostalih izdataka, vozač ostvari zaradu od samo 1 do 2 eura.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hrvat iz Njemačke poslao nam je slike artikala iz dućana. Iste smo uslikali ovdje. Što kažete na razlike u cijenama? 20 godina prolazila je pokraj ovog cvijeta: Kad je maknula lišće, vidjela je što krije