Provjerili smo koji su uvjeti za članstvo u političkim strankama. Neke imaju oštrije kriterije, a jedna i probni rok

Sve političke stranke nastoje imati što veći broj članova, a prijem u svoja članstva propisuju stranačkim statutima, poneke i posebnim pravilnicima. Iako svaka u tim stranačkim dokumentima samostalno propisuje pravila i uvjete za prijem u članstvo, skoro sve parlamentarne stranke postavljaju pred podnositelje zahtjeva tek osnovne uvjete - da su punoljetni i poslovno sposobni građani Republike Hrvatske, da prihvaćaju program i statut stranke te da istodobno nisu članovi drugih političkih stranaka u Hrvatskoj.