Puhovski: "Hrebak će uvijek dobiti mjesto u Saboru, ali on je priučeni liberal. Liberalne opcije mi nemamo"

"Prvo, Hrebak u svojoj izbornoj jedinici uvijek može izboriti mjesto u Saboru. Drugo, HSLS prije izbora može preći i ne drugu stranu, kao što se više puta i događalo. A treće, Hrebak je mnogo puta pomogao Plenkoviću i zbog toga Plenković nije prema njemu reagirao oštro. Tako da ne vidim da je po tome došlo do nekakvog raskida. Dapače, mislim da je Hrebak, a o tome sam već i govorio, olakšao Plenkoviću ono što mu je bilo najvažnije - neutralizirati 'pjevača' Dabru, a da istovremeno ne ide na čisti rez s Domovinskim pokretom."