Dani srpske kulture
Povjesničar: Ako Plenković misli da ne može promijeniti društvenu atmosferu, postoji ostavka
Gost naše Marinele Ruškovački u Pregledu dana bio je Dragan Markovina, povjesničar, novinar i publicist. Razgovarali su o upadu skupine mladića na manifestaciju Dana srpske kulture u Splitu.
Dragan Markovina povezao je ovaj incident sa sličnim napadima i pokušajima zabrane koje su pripadnici radikalne desnice pokušali izvesti u Benkovcu, Šibeniku i na Korčuli.
"Dogodio se čisti fašistički ispad falange koja je došla, očito planski, u velikom broju i pod prijetnjom fizičkim nasiljem onemogućiti ljude da održe program samo zato što su Srbi", kaže Markovina.
"To se nije dogodilo slučajno, to se nije dogodilo slučajno ni u Splitu. Ima određenog radikalnog cinizma u činjenici da se to dogodilo upravo na Blatini, kvartu u kojem su ljudi bili izbacivani iz stanova samo zbog svog srpskog porijekla prije nešto više od 30 godina."
Međutim, Markovina smatra da je ključan aspekt priče pitanje odgovornosti, odnosno izostanka iste u trenutnoj političkoj klimi povijesnog revizionizma i rehabilitacije fašizma u Hrvatskoj.
"To se uopće ne bi moglo dogoditi da su ti ljudi imali ikakvu ideju da bi mogli imati ozbiljne posljedice. To su pomislili zbog atmosfere u društvu i zbog relativizacijskog odnosa same Vlade i jedne od vladajućih stranica. Njihova županijska organizacija danas podupire to što dogodilo", dodaje Markovina.
"Ovo se de facto već dogodilo u Benkovcu. Uspjeli su spriječiti festival. Fokus priče u mainstream medijima bio je na prijetnji Meliti Vrsaljko, hrabroj novinarki, i na bizarnom gradonačelniku iz HDZ-a i sve ono što on inače radi. Ali Portal Novosti su jasno pisale da su navijačke falange išle po srpskim kućama, prijetile i skandirale ustaške pozdrave. Nakon toga dogodio se strukturalni cinizam vlasti, koju su pokušale to pripisati nekakvoj lijevoj histeriji."
"Pokušali su isto napraviti u Šibeniku, pa kod nas u Korčuli, ali nije prošlo. Ovo je sad vidljivo jer se dogodilo u centru Splita. Da se dogodilo u okolici Knina ili Drniša, ne bi bio ovakav skandal, ali dobro je da se skandal dogodio.
Markovina dodaje kako Andrej Plenković i vrh HDZ-a jasno vidi problem, ali ne poduzima ništa.
"Predsjednik Vlade je inteligentan, njima je apsolutno jasno o čemu se radi. Postoje samo dva objašnjenja: ili im se ne da, ili se boje i misle da nisu dovoljno jaki u vlastitoj stranci ili među biračkom tijelu. Ne vjerujem da oni osobno, čelni čovjek Vlade, Davor Božinović ili Gordan Jandroković, to misle, ali sasvim je nebitno i meni i društvu što oni misle. Oni nose najodgovornije političke funkcije u društvu i državi, njihova je odgovornost sve što se događa.
Ako misli da nije u stanju, nema snage ili ne može promijeniti društvenu atmosferu, postoji ostavka, zašto sve mora biti dovijeka? Ako mu je koalicijski partner neizdrživ na civilizacijskoj razini, onda se raskine koalicija pa se ide sastaviti nova ili se ide na izbore, ne vidim u čemu je problem", dodaje Markovina.
Dodaje i kako postoji samo jedna društvena struja u Splitu i cijeloj Dalmaciji koja je mogla organizirati jučerašnji napad.
"Ja idem na utakmice Hajduka redovno, ne možete cijelu navijačku grupu svrstati među odgovorne, za to nemate niti dokaze. Ali činjenica jest da su to pripadnici navijača Hajduka. Nitko drugi u Splitu ni u Dalmaciji ne može mobilizirati toliko ljudi na jednom mjestu s takvom agendom. Samo dan prije toga, čuli smo skandiranje Za dom spremni s navijačke tribine tijekom utakmice Hajduka i Slaven Belupa u izravnom prijenosu, potpuno neometano. Bio sam na utakmici protiv Gorice kada su skandirali ZDS, na svu sreću nisam bio kada je nestalo struje protiv Istre 1961. Dakle, ovo je najmanje treći put da ta navijačka skupina skandira ustaški pozdrav. Vrlo je logično zbrojiti dva i dva."
"Postoji li agenda iza toga? Sigurno postoji. Nemamo nikakve papirnate dokaze, ali očito je guraju neke desnije stranke od HDZ-a i sasvim izvjesno neki pojedinci u samoj vlasti. Danas je DP Splitsko-dalmatinske županije de facto istupio kao političko krilo ovoga što su napravili na licu mjesta", kaže hrvatski povjesničar.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare