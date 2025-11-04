Pavliček o incidentu u Splitu: Žrtva Vukovara mora biti iznad svega

Skupina koja je prekinula manifestaciju Dani srpske kulture u Splitu, pozvala se na Vukovar, incident opravdavaju obilježavanjem Dana sjećanja u istom mjesecu.
Oglas
Na pitanje kako komentira incident u Splitu i činjenicu da se skupina pozvala na mjesec studeni u kojem se prisjećamo vukovarskih žrtava, Pavliček je za Dnevnik.hr odgovorio da žrtva Vukovara mora biti iznad svega.
"Mjesec studeni je mjesec pijeteta, sjećanja, velike simbolike, tuge i ponosa na ubijene. To je mjesec kada se sjećamo svih žrtava, strašnog zločina s elementima genocida. Nećemo nikad nikome dozvoliti da s jedne strane tu žrtvu omalovažava, ali isto tako ne možemo dozvoliti nikome da u ime te žrtve prijeti nekom drugom.
Tako bi žrtva pala u drugi plan, a mislim da su ovo dani kada upravo ta žrtva mora biti na prvom mjestu", rekao je Pavliček.
Kako kaže, nedvojbeno osuđuje incident u Splitu, ali naglašava da organizatori sličnih manifestacija moraju biti svjesni iznimne važnosti ovog mjeseca, kao i nadolazećih dana.
Upitan je li se srpska zajednica trebala suzdržati od ovakvih manifestacija u ovom periodu, Pavliček je odgovorio: "Ne, ja sam jasno rekao, mislim da svi moramo imati u vidu simboliku ovog mjeseca, ali jasno da osuđujemo ovo što se dogodilo".
"Ovo stvarno nije nikome trebalo, jer opet pada žrtva u neki drugi plan i nitko tko prijeti drugima se ne bi smio pozivati na žrtvu Vukovara.
Ovdje ljudi najbolje znaju što znači biti žrtva nasilja, biti žrtva zločina, genocida. Nadam se da će se ove tenzije smiriti", poručio je.
Premijer Andrej Plenković je rekao da u Hrvatskoj nema prostora nasilju, a pitao se i kome to folklor i desetogodišnja djeca mogu štetiti, te kako to vrijeđa osjećaje branitelja. Pavliček se osvrnuo i na njegov stav.
"Premijer je rekao svoj stav, ja kao prvi čovjek Vukovara sam rekao svoj, a on zastupa i većinu naših građana. Ovdje su ratne rane daleko svježije nego možda u ostatku Hrvatske. Mi ovih dana imamo pokope naših branitelja koji su pronađeni nakon 34 godine, a dio srpske zajednice o tome šuti, Beograd o tome šuti, pa naravno da su to teške rane. Ipak, ne opravdavam da se u ime žrtve prijeti nekom", nadodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas