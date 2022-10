Podijeli:







Izvor: N1

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao najave o mogućoj obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Puhovski kaže da je sve - falš tema te da se Rusa ne treba bojati.

“To je jednostavno rečeno falš tema i sad se tjera sve nas da se s tim u vezi opredjeljujemo, određujemo. Prvo, nezamislivo je da bi Rusija danas mogla ugrožavati bilo koga, pa ni u Ukrajini ne mogu držati svoju crtu obrane. Oni su momentalno jedna gigantska impotentna tvorevina i njih se ne treba bojati”, rekao je Puhovski.

“Drugo je ideja da se Hrvatska uvlači u rat kad ima na školovanju vojnike, nakon što je prije mjesec dana objavljeno da Ukrajina u obrani koristi hrvatske topove. Slanje oružja je puno veći stupanj ulaska u rat, nego obrazovanje vojnika. Na našim vojnim učilištima imamo i ljude s Kosova i iz Srbije, koji su međusobno u ne baš prijateljskim odnosima. Dakle, to je naprosto izmišljena tema”, rekao je Puhovski.

Politički analitičar smatra da je predsjednik Zoran Milanović u pravu kad kaže da je o toj odluci trebao biti konzultiran. “To je izvan diskusije, ali obje strane falsificiraju svoje ustavne obveze. Ministar vanjskih poslova može poslati dopis i predsjedniku barem informaciju da će napraviti to i to, a s druge strane, to nije promjena politike. Jedina promjena politike je slanje vojske, a o tome nitko ne govori. Prema tome, to je naprosto pucanje u prazno”, rekao je Puhovski.

Smatra da je i Milanović, kad je rekao da on neće dopustiti obuku ukrajinskim vojnicima, “lupio” nešto što nije trebao, a nakon što ga o svemu nisu obavijestili oni koji su to trebali napraviti. Dodaje i da začuđuje potpora koju predsjednik uživa u Saboru.

“Događa mu se začuđujuća podrška iz parlamenta, desnice koja ga podržava po sadržaju, a ljevica ga po nekakvoj staljinističkoj formi mišljenja podržava jer je “on naš dečko”. Neki dan je zbilja zaprepašćujuće bilo čuti da SDP najavljuje da će on biti njihov kandidat na izborima, čovjek koji je apsolutno jasno okrenuo leđa svemu što je i l od lijevo, ali je “naš dečko” i obavlja jedinu funkciju koju SDP od njega hoće – on radi protiv HDZ-a. To pokazuje vrst nepunoljetnog ponašanja, oni ostaju uz njega ma što radio”, rekao je Puhovski.

“To kako ga političari iz Sabora podržavaju je još gore od njega samoga. Milanović živi od te podrške političara i, što je vrlo interesantno, političarki, žena aktivistica, on ima bedem ljubavi oko sebe, veliki broj žena koje valjda prihvaćaju taj macho model. To govori protiv emancipacije žena, protiv koje se Milanović zalaže”, rekao je Puhovski.

