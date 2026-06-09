Bačić: Potvrdilo se da je SDP "junior partner" Možemo, u kojem je zavladala nervoza. Naša koalicija s Penavom je stabilna

Koalicija je stabilna, ustvrdio je Bačić i dodao da s partnerima razgovaraju. Nismo u poziciji da svi o svemu moramo misliti jednako, ali su važni zaključci o tome kakvi će biti dokumenti, zakoni i propisi koje će vladajuća većina usvojiti. Nama je važno da naši sunarodnjaci u BiH budu jednakopravno zastupljeni, konstitutivni, ali da o tome treba raspravljati i dogovarati se sa predstavnicima iz BiH.