Pukla cijev na prometnom raskrižju u Zagrebu: Na snazi privremena regulacija prometa

Na križanju Selske ceste i Krapinske ulice u nedjelju oko 21 sat pukla je vodovodna cijev pa su radnici Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) radili cijelu noć i završili sanaciju u 5.20 sati, a sada su na terenu Zagrebačke ceste koje saniraju prometnicu te je na snazi privremena regulacija prometa.

Do završetka asfaltiranja zatvorena je jedna prometna traka u Selskoj u smjeru sjevera te lijevi skretač na Selskoj u Krapinsku u smjeru juga, kao i lijevi skretač iz Krapinske u Selsku, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.

Promet će se do završetka asfaltiranja u smjeru sjevera odvijati po jednoj traci, uz mogućnost skretanja prema Krapinskoj ulici. Zbog toga su moguće pojačane gužve te se građanima preporučuje da koriste alternativne pravce što je više moguće. Promet u smjeru juga odvijat će se nesmetano.

Iz Zagrebačkog holdinga podsjetili su da je ovo ljeto završena obnova vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici više od 500 metara, koji je datirao još iz 19. stoljeća.

Izvijestili su i da ovaj tjedan kreću radovi obnove cjevovoda u Krapinskoj ulici od Kostelske do Ozaljske ulice.

Početak je to projekta obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Selske ceste do Avenije Marina Držića koji prolazi kroz Brlošku, Kostelsku, Krapinsku te Ulicu grada Vukovara do Avenije Marina Držića. Ukupna duljina planiranog zahvata je je gotovo 4.200 metara, uz ugovorenu vrijednost radova od 3,4 milijuna eura, bez PDV-a.