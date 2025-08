Puljak napao Šutu zbog azbesta: Kad se u Split vratio HDZ, vratio se i nered, a hohštapleri su se ohrabrili

Sve se to, nažalost, dogodilo ovih dana u aferi s brodom i azbestom u splitskom škveru. Priča izgleda nadrealno, ali je za građana Splita i te kako realna. Od nekad slavnog brodogradilišta, koje je privatizirano obećanjima o tehnološkom preporodu dobili smo mjesto u kojem se skuplja opasan otpad koji niti jedna država ne želi. Kako smo došli do ovoga stanja manje-više svi znamo: škver je propao kako je propalo i sve ostalo, uz aktivno sudjelovanje HDZ-a. Ali sada nije to tema, ovdje se radi o gradonačelniku Šuti.