Čačić o lokalnim izborima: HDZ će doživjeti ozbiljan poraz

Bivši varaždinski župan Radimir Čačić pokušat će na lokalnim izborima u svibnju osvojiti još jedan mandat na čelu ove županije. Komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak aktualne teme.

Rejting stranaka

Prema rezultatima posljednjeg CroDemoskopa, SDP je prvi put u pet godina pretekao HDZ po rejtingu.

“To je lako usporediti s hrvatskom nogometnom ligom. Čovjek bi rekao da može svatko svakoga pobijediti, ali radi se o tome da su ti klubovi na vrhu, blago rečeno, sramotni. U odnosu na druge su na vrhu, ali je to tako loše da je teško reći što je gore. To gađenje Hrvatske koje se sad jako osjeti, to sad zaista smrdi gore od Jakuševca, nad HDZ-om koje je dobilo na intenzitetu nakon predsjedničkih izbora će imati svoje efekta. S obzirom na kvalitetu kadrova koje nije u stanju ponuditi opozicija, neće imati dovoljno efekta, ali sigurno će se vidjeti i HDZ će doživjeti jedan ozbiljan poraz. Ne jer je opozicija dobra, nego jer je on katastrofalan”, kaže.

Spomenuo je i situaciju u Splitu. “Dobro je i pametno da prepoznamo poruku s parlamentarnih izbora, koju primarno treba prepoznati Možemo. Kad stvari odu k vragu, onda malo jače osjetiš bilo naroda. Lako se zafrkavaš kad nije tvoja koža u pitanju. Nije ni SDP bez ozbiljnih grijeha, trebali smo ići zajedno, nismo, vidjeli smo kako smo prošli. Kvaliteta kandidata na lokalnim izborima je važna jer su to izbori osoba. Ovlasti načelnika i župana su neusporedive, to građani znaju. Stranke koje pomišljaju da su oni ključni faktor će dobiti ozbiljne pljuske tamo gdje ne shvate da moraju izaći s nekom vrstom lidera”, kaže.

“Postoji sposobni i nesposobni, pametni i glupi, pošteni i lopovi… Ovdje nije stvar novog lica. Stvari su potpuno jasne. Ta priča s novim licima je smiješna. Dajte mi nekoga tko je u stanju nešto napraviti. Dobili smo nova lica na puno mjesta pa smo vidjeli da od toga nema ništa”, kaže Čačić.

Neven Bosilj jednom prilikom je za Čačića rekao da je krokodil. “Može biti pejorativno, a i ne mora. Što se mene tiče, ja sam krokodil. A on je to što je”, kaže Čačić.

O Turudiću

“To je preglupo da bi se komentiralo. Čovjek koji je državni odvjetnik i koji pomisli da bi to bila nekakva argumentacija, kad kaže da nije politička marioneta jer progoni notorne stvari koje su očita kaznena djela. To nije niakakv argument. Pa on ne može ni pomisliti da to ne progoni. To ne dovodi u pitanje da je on duboko pristran, to ni on ne spori. Davno je rekao da je HDZ-ov čovjek, to ni on ne spori. Ne treba on biti ni Milanovićev, ni HDZ-ov, on treba biti državni odvjetnik”, govori o izjavi Ivana Turudića da je dokaz da nije “HDZ-ov dečko” i progon Josipa Dabre zbog kojeg se nakratko u javnosti spekuliralo o tome postoji li više vladajuća većina HDZ-a i Domovinskog pokreta.

“Na tom mjestu nije nikad trebao biti, daj Bože da ga s tog mjesta što prije maknu”, zaključuje Čačić govoreći o Ivanu Turudiću.

