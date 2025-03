Podijeli :

N1

Predsjednik Reformista Radimir Čačić komentirao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića aktualne teme.

Prošlo je pet godina od zagrebačkog potresa. Zbog (ne)zadovoljstva učinjenim ovaj tjedan sukobili su se ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i gradonačelnik glavnog grada Tomislav Tomašević.

Tomašević na obljetnicu potresa: Grad je završio preko 90 posto projekata obnove Nina Obuljen Koržinek: Ne mogu vjerovati neistinama koje iznosi Tomašević

“Cijela priča djeluje groteskno. Da u tome sudjeluje ministrica Obuljen me uopće ne iznenađuje, ali da se u to uključio, iako vrlo diskretno, Branko Bačić me jako iznenađuje jer on je ozbiljan čovjek. Ta priča s obnovom je potpuno razotkrila nesposobnost Vlade da djeluje brzo, operativno i kompetentno u bilo kojoj situaciji, čaki da djeluje uopće. U Zagrebu je za pet godina završeno 38 obiteljskih kućica, sedam godišnje, pa to svaki zagrebački obrtnik napravi, a ne Vlada s milijardama”, govori Čačić.

“Četiri ministra su promijenjena. Trojica ne samo svojom krivicom, prije Branka nisu učinili ništa”, kaže i dodaje kako je u cijeloj toj nesreći za Vladu “nevjerojatna sreća” bio potres u Petrinji. “Da se nije dogodio drugi potres, ne bi bilo nikakve šanse da Zagreb povuče sredstva. Ovako se moglo dati alibi priču da je novi potres dodatno oštetio već oštećene objekte pa smo dobili prolongaciju da povlačimo ta sredstva”, nastavlja. Dodaje i da je bilo četiri-pet točaka odlučivanja koje nisu bile koordinirane. “Tada sam upozoravao na Vladi da je ta priča potpuno nemoguća… To je vidio svatko tko je ikada vodio ikakav sustav. Tri godine se nije napravilo apsolutno ništa, prikupljali su papire, mijenjali zakone. Sreća pa je građevina snažna struka, to su inženjeri, ne stranačka iskaznica, pa je to pomoglo da se svlada taj osnov. Dao sam neke savjete, nakon nekog vremena su nešto i poslušali. Poslušali su to da se nikako ne dopusti getoizacija ljudi, nego da se u gradu Zagrebu plati najam u kvartovima gdje su ljudi živjeli”, govori dodajući da je ukupni trošak toga 16 milijuna eura.

Bačić poručio Tomaševiću: Trebao bi pokazati dozu zahvalnosti Tomašević odgovorio ministrici Obuljen Koržinek

Na pitanje jesu li dobro izabrani prioriteti obnove, Čačić kaže: “Cijela obnova je jedna sramota. Prioriteti nisu postojali, da su postojali, najprije bi išli ljudi. Ovdje su se prioriteti nametnuli. Najjednostavnije je cijelu priču prenijeti nekome tko će to napraviti, velikim građevinskim tvrtkama”, govori i nastavlja: “Ili, ono što je napravila Obuljen, predajte Crkvi, ona ne treba javnu nabavu. Imate stotine objekata. Tamo gdje treba odraditi, gdje se treba potruditi, i to je Bačić rekao, nismo odradili.”

Što će se dogoditi kad prestane financiranje iz EU fondova? “Mi smo i tu imali sreće. Dva potresa jedan za drugim, imali smo fond za covid, paralelni fond koji nije za potresne situacije. Bit će financiranja i iz našeg novca. Slažem se da ga i treba biti. Dobro je struka nametnula konstruktivnu obnovu, da se ne ide samo u krečenje, nego u konstruktivnu sanaciju.”

“Jedini tko je zakazao je Vlada. Struka je odradila svoje, građevina odrađuje svoje. Onaj najjednostavniji dio, koji je direktno vezan na ljude, to nije odrađeno. Ne jer se nije htjelo, nego jer se ne zna. Bačić je uveo neki red u sustav i odrađuje, ali daleko je to od onog što bi se moglo. Ovdje nema argumenta nedostatka kapaciteta operative. Tih par stotina malih kućica pojedu obrtnici u pet godina, a mi smo to sad rastegnuli…”, kaže.

“Dajte mogućnost samoobnove. Dobro da je i to na kraju napravljeno. Tako stotine objekata, dajete mogućnost da ljudi sami to rješavaju”, govori Čačić.

Upozorava i da Hrvatska ima ozbiljnih problema s radnom snagom, osobito u građevini i turizmu. Obnova će trajati još dvije-tri godine. “Prekidanje tih velikih projekata na obnovi će se poklopiti i sa završetkom sedmogodišnjeg proračuna EU-a. Sljedeći će biti znatno smanjen, ali će ga biti. Mi ćemo i dalje biti oni kojima se dodaje novac. Te dvije činjenice, da mi nemamo radnu snagu u građevini i da će se ipak nastaviti dotok novca iz EU-a, mislim da će građevina smanjiti intenzitet, ali se neće naći u bitnim problemima”, uvjeren je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram