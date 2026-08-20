Rak gušterače u Lici: Ministrica Hrstić kaže da službeni registar ne potvrđuje povećanu incidenciju

"Kakav može biti utjecaj na zdravlje? U medicini najčešće ne postoji samo jedan uzročni čimbenik koji može dovesti do bolesti, osim kod nekih mikrobioloških situacija, primjerice kada dođe do mikrobiološkog zagađenja i potom nastane akutna bolest probavnog sustava. Kod nastanka, porijekla tumorskih bolesti uvijek postoji više čimbenika. Karcinom gušterače jedan je od karcinoma za koje je poznato da su izrazito multifaktorijalni i koji nema veze samo s potencijalnom hranom koju uzimamo, nego općenito sa životnim stilom, rekla je te istaknula kako je jedan od poznatih čimbenika koji se povezuje s povećanom incidencijom raka gušterače, uz šećernu bolest, alkohol", kazala je ministrica Irena Hrstić.